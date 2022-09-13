***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)
13.09.2022 15:46
***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Türkçe
İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızca toplam 5.000.000.000,-TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında gerçekleştirilecek olan 700.000.000,-TL nominal değerli 329 gün vadeli finansman bonosu halka arzına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Sermaye Piyasası Aracı Notu ekte yer almaktadır. İhraç ve halka arz edilecek finansman bonoları, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.08.2022 tarih ve
40/1135 sayılı kararı uyarınca talep toplanmaksızın satış yönteminin uygulanması suretiyle 15.09.2022-14.12.2022 tarihleri arasında satışa sunulacaktır. Halka arz edilecek finansman bonoları, tüm bonoların satışının tamamlanması beklenmeksizin, yatırımcıya satışın yapıldığı gün, yatırımcının hesabına aktarılacak ve MKK nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenmeye başlanacaktır. Finansman bonolarına ilişkin faiz oranları Sermaye Piyasası Aracı Notu'nda belirtilen yöntem çerçevesinde İhraçcı tarafından belirlenecek ve hergün Aktif Bank internet sitesinden izlenebilen duyurularda faiz oranlarına ilişkin bilgi geçerlilik tarihi ile birlikte verilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062672
BIST
17:043.587
En Yüksek
|Değişim
|: -1,71%
|| -62,50
|Açılış
|: 3.684
|
|Önceki Kapanış
|: 3.649
|
3.715
En Düşük
3.533
17:0418,2538
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0387
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2950
|
18,2633
En Düşük
18,2119
17:0418,3250
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -0,1237
|Açılış
|: 18,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,5908
En Düşük
18,2651
17:041.000,82
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -10,10
|Açılış
|: 1.000,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.010,92
|
1.016,17
En Düşük
995,99
BIST En Aktif Hisseler17:02
|ROYAL
|6,93
|2.224.495
|% 10,00
|
|HURGZ
|2,75
|94.559.927
|% 10,00
|
|NTHOL
|13,53
|157.580.168
|% 10,00
|
|HKTM
|42,72
|78.130.646
|% 9,99
|
|RODRG
|36,54
|3.082.880
|% 9,99
|
|UTPYA
|23,76
|1.219.730
|% -10,00
|
|ASUZU
|264,90
|347.574.949
|% -9,99
|
|ATSYH
|157,20
|15.926.875
|% -9,97
|
|BJKAS
|6,32
|182.581.040
|% -9,97
|
|ZRGYO
|4,80
|160.448.222
|% -9,94
|
|AKBNK
|18,11
|12.940.419.184
|% 3,43
|
|YKBNK
|9,29
|12.056.524.909
|% -4,13
|
|ISCTR
|11,76
|10.369.892.248
|% -6,29
|
|THYAO
|74,60
|9.705.503.866
|% -0,47
|
|EREGL
|32,46
|7.586.963.944
|% -2,81
|
|YKBNK
|9,29
|12.056.524.909
|% -4,13
|
|EKGYO
|4,82
|5.834.506.800
|% -9,91
|
|ISCTR
|11,76
|10.369.892.248
|% -6,29
|
|AKBNK
|18,11
|12.940.419.184
|% 3,43
|
|KRDMD
|15,64
|6.428.587.171
|% 2,16
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2405
|18,2615
|% 0,25
|
|Euro
|18,3087
|18,3169
|% -0,71
|
|Sterlin
|21,0509
|21,1565
|% -0,86
|
|Frank
|18,9460
|19,0601
|% -0,46
|
|Riyal
|4,8413
|4,8656
|% 0,10
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.706
|1.707
|-18,14
|
|Altın Gr.
|1.000
|1.000
|-10,52
|
|Cumhuriyet
|6.716
|6.818
|-54,00
|
|Tam
|6.747
|6.816
|-40,00
|
|Yarım
|3.288
|3.332
|-18,00
|
|Çeyrek
|1.649
|1.666
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|19,63
|19,65
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,51
|11,52
|-0,10
|
|B. Petrol
|93,81
|93,81
|-0,19
|
Seans Raporu
17:02
daha fazla
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17:17CUSAN
Yüzde -4.90 oranında düşüşle 14.55 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 455, 396 adet işlem
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17:15XU100
Endeks 3, 594 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 5 altında . İşlem hacmi 125, 948.00 milyon TL de
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17:15EKGYO
Yüzde -9.91 oranında düşüşle 4.82 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 118, 543, 328 adet işlem
-
17:14VKGYO
Yüzde -7.26 oranında düşüşle 3.32 lira fiyatla işlem gören hissede 53, 474, 960 adet işlem
-
17:13MSGYO
Yüzde -4.34 oranında düşüşle 4.85 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 033, 769 adet işlem