***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)
14.09.2022 17:50
***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızca toplam 5.000.000.000,-TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında gerçekleştirilecek olan 700.000.000,-TL nominal değerli 329 gün vadeli finansman bonosu halka arzına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Sermaye Piyasası Aracı Notu ekte yer almaktadır. İhraç ve halka arz edilecek finansman bonoları, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.08.2022 tarih ve
40/1135 sayılı kararı uyarınca talep toplanmaksızın satış yönteminin uygulanması suretiyle 15.09.2022-14.12.2022 tarihleri arasında satışa sunulacaktır. Halka arz edilecek finansman bonoları, tüm bonoların satışının tamamlanması beklenmeksizin, yatırımcıya satışın yapıldığı gün, yatırımcının hesabına aktarılacak ve MKK nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenmeye başlanacaktır. Finansman bonolarına ilişkin faiz oranları Sermaye Piyasası Aracı Notu'nda belirtilen yöntem çerçevesinde İhraçcı tarafından belirlenecek ve hergün Aktif Bank internet sitesinden izlenebilen duyurularda faiz oranlarına ilişkin bilgi geçerlilik tarihi ile birlikte verilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063156
BIST
17:433.422
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -4,72
|Açılış
|: 3.419
|
|Önceki Kapanış
|: 3.427
|
3.436
En Düşük
3.277
17:4318,2459
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0039
|Açılış
|: 18,4080
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,2690
En Düşük
18,2342
17:4318,2852
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0918
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4200
|
18,3114
En Düşük
18,1753
17:431.000,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,05
|Açılış
|: 1.000,11
|
|Önceki Kapanış
|: 999,06
|
1.002,19
En Düşük
996,29
BIST En Aktif Hisseler17:42
|ASELS
|33,00
|5.760.228.595
|% 10,00
|
|INVEO
|23,98
|224.236.232
|% 10,00
|
|KNFRT
|12,33
|47.324.035
|% 9,99
|
|BRYAT
|565,90
|139.053.969
|% 9,99
|
|DESA
|31,72
|39.663.752
|% 9,99
|
|ISCTR
|10,17
|1.322.653.604
|% -10,00
|
|VAKFN
|3,42
|161.298.615
|% -10,00
|
|ZRGYO
|4,32
|107.866.537
|% -10,00
|
|TSKB
|6,03
|71.231.767
|% -10,00
|
|SNPAM
|14,40
|581.013
|% -10,00
|
|KRDMD
|13,33
|7.778.764.150
|% -7,75
|
|ASELS
|33,00
|5.760.228.595
|% 10,00
|
|THYAO
|72,85
|5.316.718.675
|% 2,46
|
|AKBNK
|14,19
|3.267.947.026
|% -9,96
|
|EREGL
|30,72
|2.874.133.227
|% 0,72
|
|EKGYO
|4,35
|2.823.066.953
|% -9,75
|
|KRDMD
|13,33
|7.778.764.150
|% -7,75
|
|YKBNK
|7,86
|2.489.932.994
|% -9,97
|
|AKBNK
|14,19
|3.267.947.026
|% -9,96
|
|CEMAS
|1,42
|313.698.493
|% -3,40
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2395
|18,2450
|% -0,03
|
|Euro
|18,2454
|18,2689
|% 0,41
|
|Sterlin
|21,0359
|21,1414
|% 0,59
|
|Frank
|18,9127
|19,0266
|% 0,08
|
|Riyal
|4,8387
|4,8629
|% -0,05
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.705
|2,72
|
|Altın Gr.
|1.000
|1.000
|0,75
|
|Cumhuriyet
|6.731
|6.832
|8,00
|
|Tam
|6.756
|6.818
|2,00
|
|Yarım
|3.292
|3.333
|1,00
|
|Çeyrek
|1.651
|1.666
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,59
|19,62
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|11,48
|11,49
|0,12
|
|B. Petrol
|94,10
|94,10
|0,93
|
Seans Raporu
17:42
daha fazla
-
17:57ASUZU
Yüzde -9.29 oranında düşüşle 240.30 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 572, 020 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -22, 23 kaybederek (% -0.73 ) 3, 037
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KIMMR, TUKAS, RODRG, DESA, PAGYO, ASELS, INVEO, ARSAN, ULUFA, PRDGS
-
17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : VKFYO, ZRGYO, YKBNK, GARAN, HKTM, ICBCT, SNPAM, VAKFN, AKBNK, TSKB
-
17:56
ARSAN, MNDRS, ANELE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında