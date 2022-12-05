***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)
05.12.2022 17:14
***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Türkçe
İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızca toplam 6.000.000.000,- TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında gerçekleştirilecek olan 500.000.000,-TL nominal değerli 197 gün vadeli finansman bonosu halka arzına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Sermaye Piyasası Aracı Notu ekte yer almaktadır.
İhraç ve halka arz edilecek finansman bonoları, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.10.2022 tarih ve 58/1468 sayılı kararı uyarınca talep toplanmaksızın satış yönteminin uygulanması suretiyle 06/12/2022-06/03/2023 tarihleri arasında satışa sunulacaktır.
Halka arz edilecek finansman bonoları, tüm bonoların satışının tamamlanması beklenmeksizin, yatırımcıya satışın yapıldığı gün, yatırımcının hesabına aktarılacak ve MKK nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenmeye başlanacaktır. Finansman bonolarına ilişkin faiz oranları Sermaye Piyasası Aracı Notu'nda belirtilen yöntem çerçevesinde İhraçcı tarafından belirlenecek ve hergün Aktif Bank internet sitesinden izlenebilen duyurularda faiz oranlarına ilişkin bilgi geçerlilik tarihi ile birlikte verilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084417
BIST
17:594.958
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -5,20
|Açılış
|: 4.994
|
|Önceki Kapanış
|: 4.963
|
5.011
En Düşük
4.884
17:5918,6422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0078
|Açılış
|: 18,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7100
|
18,6818
En Düşük
18,5992
17:5919,6439
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0146
|Açılış
|: 19,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6900
|
19,7638
En Düşük
19,5698
17:591.063,04
En Yüksek
|Değişim
|: -1,30%
|| -14,03
|Açılış
|: 1.063,04
|
|Önceki Kapanış
|: 1.077,07
|
1.084,50
En Düşük
1.062,63
BIST En Aktif Hisseler17:59
|EMKEL
|5,17
|28.990.579
|% 10,00
|
|BALAT
|14,52
|1.541.980
|% 10,00
|
|GLBMD
|12,87
|44.352.459
|% 10,00
|
|GLCVY
|31,68
|106.293.221
|% 10,00
|
|ALFAS
|221,40
|314.232.891
|% 9,99
|
|ERCB
|101,70
|105.349.549
|% -10,00
|
|SNICA
|35,10
|1.449.794.963
|% -10,00
|
|SASA
|108,00
|755.700.674
|% -10,00
|
|VAKKO
|62,15
|370.101.748
|% -9,99
|
|PRKME
|20,20
|106.794.459
|% -9,98
|
|THYAO
|138,60
|14.530.361.131
|% 8,03
|
|EREGL
|42,44
|13.015.713.181
|% 2,46
|
|KRDMD
|16,23
|7.858.660.991
|% 9,96
|
|ASELS
|49,78
|6.147.435.546
|% 5,82
|
|EKGYO
|7,27
|4.454.233.921
|% 1,82
|
|EKGYO
|7,27
|4.454.233.921
|% 1,82
|
|KRDMD
|16,23
|7.858.660.991
|% 9,96
|
|ISCTR
|10,15
|3.296.116.709
|% -2,78
|
|EREGL
|42,44
|13.015.713.181
|% 2,46
|
|TSKB
|4,01
|1.013.268.917
|% -0,74
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6361
|18,6392
|% 0,03
|
|Euro
|19,6401
|19,6454
|% 0,08
|
|Sterlin
|22,7046
|22,8184
|% -0,51
|
|Frank
|19,7600
|19,8790
|% -0,15
|
|Riyal
|4,9434
|4,9682
|% 0,02
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|-21,81
|
|Altın Gr.
|1.063
|1.063
|-13,82
|
|Cumhuriyet
|7.178
|7.287
|-5,00
|
|Tam
|7.136
|7.201
|-73,00
|
|Yarım
|3.461
|3.520
|-36,00
|
|Çeyrek
|1.736
|1.760
|-18,00
|
|Gümüş.Ons
|22,36
|22,39
|-0,76
|
|Gümüş Gr.
|13,39
|13,41
|-0,46
|
|B. Petrol
|86,73
|86,73
|1,16
|
Seans Raporu
17:59
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-
17:59DAGHL
Yüzde 4.83 oranında artışla 12.16 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 207, 933 adet işlem
-
17:57SEKFK
Yüzde 4.62 oranında artışla 12.24 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 270, 461 adet işlem
-
17:56AVGYO
Yüzde 8.18 oranında artışla 4.63 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 753, 527 adet işlem
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, THYAO, ASELS
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 08 artarak (% 0.26 ) 4, 347