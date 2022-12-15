***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)
15.12.2022 14:27
***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Türkçe
İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızca toplam 6.000.000.000,- TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında gerçekleştirilecek olan 700.000.000,-TL nominal değerli 175 gün vadeli finansman bonosu halka arzına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Sermaye Piyasası Aracı Notu ekte yer almaktadır.
İhraç ve halka arz edilecek finansman bonoları, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.10.2022 tarih ve 58/1468 sayılı kararı uyarınca talep toplanmaksızın satış yönteminin uygulanması suretiyle 16/12/2022-16/03/2023 tarihleri arasında satışa sunulacaktır.
Halka arz edilecek finansman bonoları, tüm bonoların satışının tamamlanması beklenmeksizin, yatırımcıya satışın yapıldığı gün, yatırımcının hesabına aktarılacak ve MKK nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenmeye başlanacaktır. Finansman bonolarına ilişkin faiz oranları Sermaye Piyasası Aracı Notu'nda belirtilen yöntem çerçevesinde İhraçcı tarafından belirlenecek ve hergün Aktif Bank internet sitesinden izlenebilen duyurularda faiz oranlarına ilişkin bilgi geçerlilik tarihi ile birlikte verilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087493
BIST
15:475.073
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 6,26
|Açılış
|: 5.174
|
|Önceki Kapanış
|: 5.067
|
5.248
En Düşük
5.072
15:4718,6454
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0233
|Açılış
|: 18,7330
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6950
|
18,6619
En Düşük
18,6022
15:4719,8131
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0863
|Açılış
|: 19,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8800
|
19,9336
En Düşük
19,7813
15:471.066,42
En Yüksek
|Değişim
|: -1,43%
|| -15,43
|Açılış
|: 1.066,42
|
|Önceki Kapanış
|: 1.081,85
|
1.084,11
En Düşük
1.063,68
BIST En Aktif Hisseler15:47
|ULAS
|11,22
|5.153.904
|% 10,00
|
|EPLAS
|28,82
|35.623.218
|% 10,00
|
|ISATR
|358.380,00
|358.380
|% 10,00
|
|UZERB
|196,90
|1.314.111
|% 10,00
|
|OZSUB
|26,42
|147.598.802
|% 9,99
|
|RALYH
|43,70
|477.582.258
|% -9,97
|
|KUYAS
|25,20
|265.228.149
|% -9,94
|
|MZHLD
|12,18
|387.928.292
|% -9,78
|
|SILVR
|19,17
|204.910.971
|% -8,28
|
|ZEDUR
|43,90
|1.062.779
|% -8,16
|
|THYAO
|138,30
|5.625.526.443
|% 0,95
|
|ASELS
|56,80
|5.405.677.494
|% 0,71
|
|ENKAI
|25,30
|4.562.870.567
|% 8,58
|
|ISCTR
|11,84
|4.163.367.551
|% 6,00
|
|AKBNK
|17,97
|4.070.817.730
|% 3,93
|
|SKBNK
|2,82
|1.436.962.255
|% 3,68
|
|EKGYO
|7,77
|4.006.672.490
|% -2,26
|
|ISCTR
|11,84
|4.163.367.551
|% 6,00
|
|VAKBN
|10,89
|2.731.669.669
|% 2,64
|
|YKBNK
|11,61
|2.778.176.154
|% 4,41
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6415
|18,6454
|% 0,13
|
|Euro
|19,7986
|19,8131
|% -0,43
|
|Sterlin
|22,9229
|23,0378
|% -0,66
|
|Frank
|20,0156
|20,1362
|% -0,36
|
|Riyal
|4,9429
|4,9677
|% 0,08
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|-28,74
|
|Altın Gr.
|1.067
|1.067
|-15,01
|
|Cumhuriyet
|7.165
|7.273
|-84,00
|
|Tam
|7.205
|7.253
|-75,00
|
|Yarım
|3.489
|3.546
|-37,00
|
|Çeyrek
|1.750
|1.772
|-19,00
|
|Gümüş.Ons
|23,20
|23,23
|-0,68
|
|Gümüş Gr.
|13,91
|13,93
|-0,39
|
|B. Petrol
|82,79
|82,79
|0,09
|
Seans Raporu
15:47
daha fazla
-
16:03HALKB
Yüzde 5.09 oranında artışla 12.38 lira fiyatla işlem gören hissede 163, 864, 626 adet işlem
-
16:02ISCTR
Yüzde 6.36 oranında artışla 11.88 lira fiyatla işlem gören hissede 355, 831, 667 adet işlem
-
16:00ATEKS
Yüzde 8.70 oranında artışla 110.00 lira fiyatla işlem gören hissede 284, 649 adet işlem
-
15:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 40, 88 artarak (% 0.75 ) 5, 476
-
15:59XU100
Endeks 5, 100 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 66 üstünde . İşlem hacmi 85, 836.00 milyon TL de