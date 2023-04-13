***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)
13.04.2023 11:39
***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızca, yurt içinde halka arz edilerek ve/veya halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara yönelik olarak satılmak üzere ihraç edilecek 800.000.000 TL nominal bedelli borçlanma araçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Sermaye Piyasası Aracı Notu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1137326
BIST
13:215.175
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 29,08
|Açılış
|: 5.165
|
|Önceki Kapanış
|: 5.146
|
5.188
En Düşük
5.153
13:2119,4094
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,1035
|Açılış
|: 19,6720
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6850
|
19,4094
En Düşük
19,2915
13:2121,3593
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,1338
|Açılış
|: 21,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 21,5800
|
21,3593
En Düşük
21,1879
13:211.259,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 8,42
|Açılış
|: 1.259,70
|
|Önceki Kapanış
|: 1.251,29
|
1.261,30
En Düşük
1.249,98
BIST En Aktif Hisseler13:19
|BALAT
|16,94
|29.646
|% 10,00
|
|POLTK
|2.208,60
|26.445.727
|% 10,00
|
|SANEL
|19,94
|11.677.644
|% 9,98
|
|DGGYO
|39,32
|50.183.289
|% 9,96
|
|AYCES
|88,85
|22.142.559
|% 9,96
|
|MEGAP
|3,65
|67.131.112
|% -39,37
|
|MEGAP
|3,65
|67.131.112
|% -39,37
|
|ZRGYO
|4,73
|178.754.034
|% -4,44
|
|ONCSM
|103,40
|47.450.306
|% -4,26
|
|PAMEL
|270,20
|49.320.370
|% -4,18
|
|THYAO
|136,40
|2.401.379.998
|% 2,25
|
|EREGL
|36,62
|1.848.037.842
|% 0,99
|
|ISCTR
|12,37
|1.466.573.863
|% 0,73
|
|KOZAL
|22,70
|1.277.872.275
|% 1,79
|
|SISE
|44,94
|1.170.290.047
|% 1,22
|
|ISCTR
|12,37
|1.466.573.863
|% 0,73
|
|EKGYO
|7,02
|601.497.381
|% 0,29
|
|KOZAL
|22,70
|1.277.872.275
|% 1,79
|
|YKBNK
|10,39
|588.261.755
|% -0,19
|
|SKBNK
|2,57
|143.158.127
|% 0,39
|
|13:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3234
|19,3292
|% 0,12
|
|Euro
|21,3200
|21,3412
|% 0,55
|
|Sterlin
|24,1180
|24,2390
|% 0,32
|
|Frank
|21,6196
|21,7499
|% 0,73
|
|Riyal
|5,1370
|5,1628
|% 0,07
|
|13:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.260
|1.260
|8,60
|
|Cumhuriyet
|8.598
|8.728
|86,00
|
|Tam
|8.651
|8.700
|25,00
|
|Yarım
|4.225
|4.257
|12,00
|
|Çeyrek
|2.113
|2.129
|7,00
|
|Gümüş Gr.
|15,89
|15,91
|0,07
|