***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
02.06.2020 16:18
***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
JCR Eurasia Rating, periyodik gözden geçirme sürecinde Bankamız Aktif Yatırım Bankası A.Ş‘nin konsolide yapısını gözden geçirerek yüksek düzeyde yatırım yapılabilir seviyede değerlendirmiş ve Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu ‘AA+(Trk) /Stabil' ve Kısa Vadeli Ulusal Notu 'nu ‘A-1+ (Trk) /Stabil olarak teyit etmiştir. Diğer taraftan, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para ve Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notları ise Japan Credit Rating Agency Ltd'nin ülke notuna ilişkin değerlendirmesi doğrultusunda 10 Nisan 2020 tarihli değerlendirmesi doğrultusunda, ‘BB+'/Negatif' olarak belirlenmiş olup, diğer notlarla birlikte detayları aşağıda gösterilmiştir.
Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notu
BB+/(Negatif görünüm)
Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu
BB+/(Negatif görünüm)
Uzun Vadeli Uluslararası İhraç Notu
BB+
Uzun Vadeli Ulusal Notu
AA+ (Trk)/(Stabil görünüm)
Uzun Vadeli Ulusal İhraç Notu
AA+ (Trk)
Kısa Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notu
B/(Negatif görünüm)
Kısa Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu
B/(Negatif görünüm)
Kısa Vadeli Uluslararası İhraç Notu
B
Kısa Vadeli Ulusal Notu
A-1+(Trk)/(Stabil görünüm)
Kısa Vadeli Ulusal İhraç Notu
A-1+(Trk)
Desteklenme Notu
2
Ortaklardan Bağımsızlık Notu
AB
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848546
BIST
16:45107.808
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 541,70
|Açılış
|: 107.788
|
|Önceki Kapanış
|: 107.266
|
108.484
En Düşük
107.099
16:456,7366
En Yüksek
|Değişim
|: -1,08%
|| -0,0734
|Açılış
|: 6,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8530
|
6,8221
En Düşük
6,7176
16:457,5382
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0304
|Açılış
|: 7,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6000
|
7,6132
En Düşük
7,5075
16:45377,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -3,23
|Açılış
|: 377,71
|
|Önceki Kapanış
|: 380,93
|
382,07
En Düşük
376,53
BIST En Aktif Hisseler
|EGGUB
|80,30
|32.434.515
|% 10,00
|
|DARDL
|12,10
|2.600.657
|% 10,00
|
|EMNIS
|4,07
|180.216
|% 10,00
|
|FRIGO
|16,30
|1.403.495
|% 9,99
|
|YONGA
|27,36
|743.145
|% 9,97
|
|RTALB
|21,02
|72.705.669
|% -9,94
|
|GLRYH
|9,06
|12.279.708
|% -9,94
|
|EKIZ
|6,57
|1.614.676
|% -9,88
|
|ULUUN
|8,26
|37.900.856
|% -6,98
|
|SELGD
|3,20
|778.994
|% -6,71
|
|ASELS
|32,48
|1.362.480.669
|% 1,82
|
|EKGYO
|1,73
|1.048.872.083
|% 7,45
|
|GARAN
|8,03
|881.703.810
|% 0,37
|
|THYAO
|12,59
|664.775.046
|% -1,33
|
|AFYON
|3,01
|504.156.299
|% 6,74
|
|EKGYO
|1,73
|1.048.872.083
|% 7,45
|
|AFYON
|3,01
|504.156.299
|% 6,74
|
|MNDRS
|2,40
|385.227.894
|% 2,56
|
|IHLGM
|1,29
|179.307.025
|% 1,57
|
|YKBNK
|2,39
|326.338.462
|% 0,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4334
|8,4757
|% -0,53
|
|Frank
|6,9756
|7,0176
|% -1,15
|
|Riyal
|1,7889
|1,7979
|% -1,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.742
|1.743
|3,07
|
|Altın Gr.
|377
|377
|-3,71
|
|Cumhuriyet
|2.445
|2.484
|-25,00
|
|Tam
|2.517
|2.548
|-33,40
|
|Yarım
|1.228
|1.248
|-16,40
|
|Çeyrek
|614
|624
|-6,30
|
|Gümüş.Ons
|18,25
|18,28
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,95
|3,96
|-0,05
|
|B. Petrol
|39,07
|39,07
|0,75
|