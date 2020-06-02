***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarJCR Eurasia Rating, periyodik gözden geçirme sürecinde Bankamız Aktif Yatırım Bankası A.Ş‘nin konsolide yapısını gözden geçirerek yüksek düzeyde yatırım yapılabilir seviyede değerlendirmiş ve Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu ‘AA+(Trk) /Stabil' ve Kısa Vadeli Ulusal Notu 'nu ‘A-1+ (Trk) /Stabil olarak teyit etmiştir. Diğer taraftan, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para ve Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notları ise Japan Credit Rating Agency Ltd'nin ülke notuna ilişkin değerlendirmesi doğrultusunda 10 Nisan 2020 tarihli değerlendirmesi doğrultusunda, ‘BB+'/Negatif' olarak belirlenmiş olup, diğer notlarla birlikte detayları aşağıda gösterilmiştir.Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para NotuBB+/(Negatif görünüm)Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para NotuBB+/(Negatif görünüm)Uzun Vadeli Uluslararası İhraç NotuBB+Uzun Vadeli Ulusal NotuAA+ (Trk)/(Stabil görünüm)Uzun Vadeli Ulusal İhraç NotuAA+ (Trk)Kısa Vadeli Uluslararası Yabancı Para NotuB/(Negatif görünüm)Kısa Vadeli Uluslararası Yerel Para NotuB/(Negatif görünüm)Kısa Vadeli Uluslararası İhraç NotuKısa Vadeli Ulusal NotuA-1+(Trk)/(Stabil görünüm)Kısa Vadeli Ulusal İhraç NotuA-1+(Trk)Desteklenme NotuOrtaklardan Bağımsızlık NotuABhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848546BIST