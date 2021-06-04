***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
04.06.2021 12:04
***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
JCR Eurasia Rating, Aktif Yatırım Bankası A.Ş'nin konsolide yapısını gözden geçirerek yüksek düzeyde yatırım yapılabilir seviyede değerlendirmiş ve Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu ‘AA+(Trk) /Stabil' ve Kısa Vadeli Ulusal Notu'nu ‘A-1+ (Trk) /Stabil' olarak teyit etmiştir. Diğer taraftan, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para ve Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notları ise Japan Credit Rating Agency Ltd'nin ülke notuna ilişkin 31 Mayıs 2021 tarihli değerlendirmesi doğrultusunda, ‘BB/Stabil' olarak belirlenmiştir. Diğer notlarla birlikte detayları aşağıda gösterilmiştir.
Uzun Vadeli Ulusal Notu
AA+ (Trk)/(Stabil görünüm)
Uzun Vadeli Ulusal İhraç Notu
AA+ (Trk)
Kısa Vadeli Ulusal Notu
A-1+(Trk)/(Stabil görünüm)
Kısa Vadeli Ulusal İhraç Notu
A-1+(Trk)
Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notu
BB/(Stabil görünüm)
Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu
BB/(Stabil görünüm)
Kısa Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notu
B/(Stabil görünüm)
Kısa Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu
B/(Stabil görünüm)
Desteklenme Notu
2
Ortaklardan Bağımsızlık Notu
A
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940066
BIST
18:051.433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 4,80
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.428
|
1.435
En Düşük
1.427
18:058,6825
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0200
|Açılış
|: 8,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7050
|
8,7517
En Düşük
8,6400
18:0510,5718
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0018
|Açılış
|: 10,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,5700
|
10,6019
En Düşük
10,5168
18:05527,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 3,68
|Açılış
|: 527,07
|
|Önceki Kapanış
|: 523,44
|
528,71
En Düşük
519,89
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOBUR
|13,90
|2.815.566
|% 9,97
|
|RODRG
|15,56
|1.973.354
|% 9,96
|
|FRIGO
|23,22
|44.438.664
|% 9,94
|
|BOBET
|4,23
|368.617.254
|% 9,87
|
|ICBCT
|5,39
|7.213.998
|% 8,89
|
|MERIT
|216,00
|2.038.231
|% -10,00
|
|PKENT
|2.691,00
|3.266.319
|% -10,00
|
|ISKUR
|290.000,00
|579.500
|% -9,59
|
|CUSAN
|7,73
|12.564.239
|% -7,43
|
|TKURU
|218,50
|6.486.584
|% -7,42
|
|THYAO
|14,04
|1.570.382.068
|% 0,36
|
|GARAN
|8,10
|1.059.531.187
|% 0,75
|
|KARSN
|3,91
|858.849.550
|% -7,13
|
|KOZAL
|120,80
|655.287.638
|% 1,43
|
|PETKM
|6,32
|644.555.300
|% 0,00
|
|KARSN
|3,91
|858.849.550
|% -7,13
|
|YKBNK
|2,21
|363.240.174
|% 0,45
|
|GARAN
|8,10
|1.059.531.187
|% 0,75
|
|THYAO
|14,04
|1.570.382.068
|% 0,36
|
|PETKM
|6,32
|644.555.300
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6511
|8,6825
|% -0,23
|
|Euro
|10,5286
|10,5718
|% 0,02
|
|Sterlin
|12,2413
|12,3027
|% 0,02
|
|Frank
|9,6010
|9,6588
|% 0,08
|
|Riyal
|2,3040
|2,3155
|% -0,42
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.892
|20,85
|
|Altın Gr.
|527
|527
|3,63
|
|Cumhuriyet
|3.484
|3.536
|13,00
|
|Tam
|3.468
|3.557
|14,64
|
|Yarım
|1.676
|1.721
|7,09
|
|Çeyrek
|841
|860
|3,54
|
|Gümüş.Ons
|27,78
|27,82
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|7,74
|7,75
|0,07
|
|B. Petrol
|71,66
|71,66
|0,35
|
Seans Raporu
18:05
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17:58ICBCT
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