***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarJCR Eurasia Rating, Aktif Yatırım Bankası A.Ş'nin konsolide yapısını gözden geçirerek yüksek düzeyde yatırım yapılabilir seviyede değerlendirmiş ve Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu ‘AA+(Trk) /Stabil' ve Kısa Vadeli Ulusal Notu'nu ‘A-1+ (Trk) /Stabil' olarak teyit etmiştir. Diğer taraftan, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para ve Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notları ise Japan Credit Rating Agency Ltd'nin ülke notuna ilişkin 31 Mayıs 2021 tarihli değerlendirmesi doğrultusunda, ‘BB/Stabil' olarak belirlenmiştir. Diğer notlarla birlikte detayları aşağıda gösterilmiştir.Uzun Vadeli Ulusal NotuAA+ (Trk)/(Stabil görünüm)Uzun Vadeli Ulusal İhraç NotuAA+ (Trk)Kısa Vadeli Ulusal NotuA-1+(Trk)/(Stabil görünüm)Kısa Vadeli Ulusal İhraç NotuA-1+(Trk)Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para NotuBB/(Stabil görünüm)Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para NotuBB/(Stabil görünüm)Kısa Vadeli Uluslararası Yabancı Para NotuB/(Stabil görünüm)Kısa Vadeli Uluslararası Yerel Para NotuB/(Stabil görünüm)Desteklenme NotuOrtaklardan Bağımsızlık Notuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940066BIST