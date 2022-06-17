***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.06.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarJCR Eurasia Rating, Aktif Yatırım Bankası A.Ş'nin konsolide yapısını gözden geçirerek yüksek düzeyde yatırım yapılabilir seviyede değerlendirmiş ve Uzun Vadeli Ulusal Kurum Rating Notu'nu "AA+(tr) /Stabil Görünüm" ve Kısa Vadeli Ulusal Kurum Rating Notu'nu "J1+ (tr) /Stabil Görünüm" olarak teyit etmiştir.Diğer taraftan, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Kurum Kredi Rating Notu ve Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Kurum Kredi Rating Notu ise Japan Credit Rating Agency Ltd'nin ülke notuna ilişkin 31 Mayıs 2021 tarihli değerlendirmesi doğrultusunda, ‘BB/Stabil' olarak belirlenmiştir.Diğer notlarla birlikte detayları aşağıda gösterilmiştir.Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu : AA+ (tr) / (Stabil Görünüm)Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu : J1+ (tr) / (Stabil Görünüm)Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Kurum Kredi Rating Notu : BB / Stabil Görünüm)Kısa Vadeli Uluslararası Yabancı Para Kurum Kredi Rating Notu : J3 / (Stabil Görünüm)Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Kurum Kredi Rating Notu : BB / (Stabil Görünüm)Kısa Vadeli Uluslararası Yerel Para Kurum Kredi Rating Notu : J3 / (Stabil Görünüm)Uzun Vadeli Ulusal İhraç Notu : AA+ (tr)Kısa Vadeli Ulusal İhraç Notu : J1+ (tr)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037932BIST