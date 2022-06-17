***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
17.06.2022 15:27
***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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17.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
JCR Eurasia Rating, Aktif Yatırım Bankası A.Ş'nin konsolide yapısını gözden geçirerek yüksek düzeyde yatırım yapılabilir seviyede değerlendirmiş ve Uzun Vadeli Ulusal Kurum Rating Notu'nu "AA+(tr) /Stabil Görünüm" ve Kısa Vadeli Ulusal Kurum Rating Notu'nu "J1+ (tr) /Stabil Görünüm" olarak teyit etmiştir.
Diğer taraftan, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Kurum Kredi Rating Notu ve Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Kurum Kredi Rating Notu ise Japan Credit Rating Agency Ltd'nin ülke notuna ilişkin 31 Mayıs 2021 tarihli değerlendirmesi doğrultusunda, ‘BB/Stabil' olarak belirlenmiştir.
Diğer notlarla birlikte detayları aşağıda gösterilmiştir.
Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu : AA+ (tr) / (Stabil Görünüm)
Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu : J1+ (tr) / (Stabil Görünüm)
Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Kurum Kredi Rating Notu : BB / Stabil Görünüm)
Kısa Vadeli Uluslararası Yabancı Para Kurum Kredi Rating Notu : J3 / (Stabil Görünüm)
Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Kurum Kredi Rating Notu : BB / (Stabil Görünüm)
Kısa Vadeli Uluslararası Yerel Para Kurum Kredi Rating Notu : J3 / (Stabil Görünüm)
Uzun Vadeli Ulusal İhraç Notu : AA+ (tr)
Kısa Vadeli Ulusal İhraç Notu : J1+ (tr)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037932
BIST