***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.03.2020 15:03
***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızın fon kullanıcısı olacağı yapıda, ile Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.tarafından 1.000.000.000,-TL'ye kadar alım satıma dayalı kira sertifikası ihracı amacıyla Bankamız ile Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş. arasında sözleşme imzalanmasına karar verilmiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827462
BIST
15:4595.883
En Yüksek
|Değişim
|: -5,03%
|| -5.083,00
|Açılış
|: 98.448
|
|Önceki Kapanış
|: 100.966
|
99.027
En Düşük
95.675
15:456,2532
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0429
|Açılış
|: 6,2540
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1950
|
6,2610
En Düşük
6,2064
15:457,0196
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0179
|Açılış
|: 7,0030
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0040
|
7,0740
En Düşük
6,9909
15:45324,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -2,06
|Açılış
|: 324,60
|
|Önceki Kapanış
|: 326,66
|
330,29
En Düşük
323,13
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|2,76
|29.166.543
|% 20,00
|
|ECZYT
|13,22
|132.936.757
|% 19,96
|
|DEVA
|11,92
|210.708.010
|% 19,92
|
|SELEC
|8,85
|142.827.753
|% 19,92
|
|LKMNH
|8,45
|133.373.764
|% 19,86
|
|HUBVC
|16,00
|55.421.954
|% -20,00
|
|TSPOR
|3,44
|165.705.176
|% -20,00
|
|ALCTL
|12,97
|20.047.347
|% -19,99
|
|RYSAS
|4,56
|42.979.439
|% -19,86
|
|IHEVA
|2,55
|6.513.907
|% -19,81
|
|ASELS
|24,88
|682.100.377
|% -4,89
|
|THYAO
|8,85
|454.067.417
|% -7,91
|
|GARAN
|8,94
|278.577.400
|% -6,68
|
|ECILC
|4,78
|277.404.881
|% 19,80
|
|MGROS
|21,32
|252.492.011
|% -7,22
|
|IHLGM
|0,96
|139.372.905
|% -14,29
|
|ODAS
|1,39
|156.760.134
|% -13,66
|
|KARSN
|1,39
|111.613.383
|% -9,74
|
|CEMAS
|0,77
|63.615.572
|% -16,30
|
|EKGYO
|1,16
|91.452.968
|% -6,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9048
|7,9445
|% -0,43
|
|Frank
|6,6249
|6,6648
|% 0,46
|
|Riyal
|1,6620
|1,6703
|% 0,73
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.609
|1.609
|-26,23
|
|Altın Gr.
|326
|326
|-0,35
|
|Cumhuriyet
|2.167
|2.199
|-24,00
|
|Tam
|2.152
|2.207
|-26,73
|
|Yarım
|1.040
|1.068
|-12,93
|
|Çeyrek
|522
|534
|-6,47
|
|Gümüş.Ons
|16,05
|16,10
|-0,68
|
|Gümüş Gr.
|3,28
|3,29
|-0,06
|
|B. Petrol
|33,84
|33,84
|-1,95
|