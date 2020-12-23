***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamızın Genel Müdürlük pozisyonuna, 2015 yılından itibaren Bankamız ve Çalık Holding'de perakende bankacılık alanında çeşitli üst düzey görevlerde bulunan Ayşegül Adaca Oğan'ın atanmasına karar verilmiş olup, Sayın Oğan'ın 02 Ocak 2021 tarihi itibari ile söz konusu görevi devralması planlanmaktadır. 2015 yılından bu yana Aktif Bank Genel Müdürü olarak görev yapan Serdar Sümer, Bankamızın bağlı bulunduğu Çalık Holding yönetim kurulu üyeliği başta olmak üzere grubun tüm finans ve telekom sektörlerindeki şirketlerinin yönetim kurulu üyeliklerine atanmıştır. Sn. Sümer Çalık Holding bünyesindeki yeni görevlerine ilave olarak Aktif Bank ve iştiraklerinin Yönetim Kurulları'nda görev almaya devam edecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894392BIST