***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.12.2020 11:00
***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızın Genel Müdürlük pozisyonuna, 2015 yılından itibaren Bankamız ve Çalık Holding'de perakende bankacılık alanında çeşitli üst düzey görevlerde bulunan Ayşegül Adaca Oğan'ın atanmasına karar verilmiş olup, Sayın Oğan'ın 02 Ocak 2021 tarihi itibari ile söz konusu görevi devralması planlanmaktadır. 2015 yılından bu yana Aktif Bank Genel Müdürü olarak görev yapan Serdar Sümer, Bankamızın bağlı bulunduğu Çalık Holding yönetim kurulu üyeliği başta olmak üzere grubun tüm finans ve telekom sektörlerindeki şirketlerinin yönetim kurulu üyeliklerine atanmıştır. Sn. Sümer Çalık Holding bünyesindeki yeni görevlerine ilave olarak Aktif Bank ve iştiraklerinin Yönetim Kurulları'nda görev almaya devam edecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894392
BIST
12:181.417
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 11,97
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.405
|
1.419
En Düşük
1.409
12:187,6505
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0088
|Açılış
|: 7,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6400
|
7,6763
En Düşük
7,6196
12:189,3408
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0287
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3300
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9,3647
En Düşük
9,2956
12:18459,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 1,94
|Açılış
|: 459,80
|
|Önceki Kapanış
|: 457,97
|
460,40
En Düşük
457,10
BIST En Aktif Hisseler12:18
|SNKRN
|14,85
|1.982.312
|% 10,00
|
|OZRDN
|8,92
|2.596.151
|% 9,99
|
|INVEO
|47,62
|59.540.516
|% 9,98
|
|YESIL
|89,35
|14.607.097
|% 9,97
|
|GUBRF
|56,80
|20.670.542
|% 9,97
|
|PAMEL
|16,93
|167.336
|% -9,99
|
|CASA
|100,50
|111.455
|% -9,95
|
|HLGYO
|3,73
|229.194.099
|% -9,90
|
|EUYO
|4,20
|530.351
|% -8,70
|
|UFUK
|12,25
|18.375
|% -7,55
|
|TSKB
|1,88
|627.215.911
|% 1,62
|
|GARAN
|10,08
|586.863.164
|% 0,40
|
|SISE
|7,19
|419.519.951
|% 0,84
|
|OYAKC
|8,67
|414.564.661
|% 2,12
|
|THYAO
|12,49
|360.230.795
|% 0,56
|
|TSKB
|1,88
|627.215.911
|% 1,62
|
|SKBNK
|1,46
|250.932.689
|% 1,39
|
|EKGYO
|2,17
|346.718.025
|% 0,46
|
|ISGYO
|2,53
|323.063.085
|% 5,42
|
|YYAPI
|1,90
|134.978.546
|% 6,74
|
|12:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6451
|7,6505
|% -0,11
|
|Euro
|9,3322
|9,3408
|% 0,31
|
|Sterlin
|10,2308
|10,2821
|% 0,30
|
|Frank
|8,5639
|8,6155
|% -0,07
|
|Riyal
|2,0309
|2,0411
|% -0,19
|
|12:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.870
|1.871
|9,06
|
|Altın Gr.
|459
|459
|1,51
|
|Cumhuriyet
|3.058
|3.104
|0,00
|
|Tam
|3.028
|3.105
|-16,61
|
|Yarım
|1.464
|1.502
|-8,04
|
|Çeyrek
|734
|751
|-4,01
|
|Gümüş.Ons
|25,58
|25,62
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|0,10
|
|B. Petrol
|49,91
|49,91
|-0,17
|