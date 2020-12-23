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***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

23.12.2020 11:00



***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Bankamızın Genel Müdürlük pozisyonuna, 2015 yılından itibaren Bankamız ve Çalık Holding'de perakende bankacılık alanında çeşitli üst düzey görevlerde bulunan Ayşegül Adaca Oğan'ın atanmasına karar verilmiş olup, Sayın Oğan'ın 02 Ocak 2021 tarihi itibari ile söz konusu görevi devralması planlanmaktadır. 2015 yılından bu yana Aktif Bank Genel Müdürü olarak görev yapan Serdar Sümer, Bankamızın bağlı bulunduğu Çalık Holding yönetim kurulu üyeliği başta olmak üzere grubun tüm finans ve telekom sektörlerindeki şirketlerinin yönetim kurulu üyeliklerine atanmıştır. Sn. Sümer Çalık Holding bünyesindeki yeni görevlerine ilave olarak Aktif Bank ve iştiraklerinin Yönetim Kurulları'nda görev almaya devam edecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894392


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