***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 25.02.2021 tarihli kararı uyarınca Bankamıza emir iletimine aracılık faaliyet izni verilmesi sonucunda Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenen yeni " Yetki Belgesi" ve Bankamızın SPK mevzuatı kapsamında sahip olduğu faaliyet izinlerini gösteren tablo ekte yer almaktadırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919569BIST