***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.11.2021 14:14
***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızın fon kullanıcısı olacağı yapıda, Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.tarafından 1.000.000.000,-TL'ye kadar alım satıma dayalı kira sertifikası ihracı amacıyla Bankamız ile Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş. arasında sözleşme imzalanmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980246
BIST
14:181.811
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 2,52
|Açılış
|: 1.808
|
|Önceki Kapanış
|: 1.809
|
1.815
En Düşük
1.797
14:1813,0709
En Yüksek
|Değişim
|: 1,99%
|| 0,2546
|Açılış
|: 13,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 12,7100
|
13,1870
En Düşük
12,6998
14:1814,8965
En Yüksek
|Değişim
|: 2,96%
|| 0,4276
|Açılış
|: 14,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3100
|
14,9916
En Düşük
14,2915
14:18758,87
En Yüksek
|Değişim
|: 3,25%
|| 23,88
|Açılış
|: 758,87
|
|Önceki Kapanış
|: 735,00
|
761,61
En Düşük
729,71
BIST En Aktif Hisseler14:18
|SONME
|31,02
|3.607.775
|% 10,00
|
|ISATR
|257.597,00
|257.597
|% 10,00
|
|ISBTR
|42.350,00
|716.550
|% 10,00
|
|OZBAL
|25,54
|79.149.864
|% 9,99
|
|YAPRK
|34,56
|12.000.548
|% 9,99
|
|YONGA
|22,54
|920.555
|% -9,98
|
|DOBUR
|235,80
|538.567
|% -9,97
|
|PRKAB
|64,10
|27.119.492
|% -9,97
|
|BALAT
|9,68
|2.699.703
|% -9,02
|
|FENER
|31,38
|131.594.717
|% -8,89
|
|ASELS
|22,40
|1.759.285.495
|% -1,50
|
|KOZAL
|129,90
|1.655.929.613
|% 7,71
|
|GARAN
|11,47
|1.352.157.656
|% 0,61
|
|SASA
|42,68
|1.076.312.754
|% -0,65
|
|THYAO
|17,07
|934.564.291
|% -1,44
|
|YKBNK
|3,19
|564.618.672
|% 0,63
|
|AKBNK
|6,55
|815.712.592
|% -0,76
|
|GARAN
|11,47
|1.352.157.656
|% 0,61
|
|TSKB
|1,50
|145.612.806
|% 2,04
|
|EKGYO
|2,26
|215.598.584
|% 0,00
|
|14:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,0695
|13,0709
|% 1,99
|
|Euro
|14,8320
|14,8965
|% 2,96
|
|Sterlin
|17,4740
|17,5616
|% 2,81
|
|Frank
|14,2516
|14,3375
|% 3,14
|
|Riyal
|3,4899
|3,5074
|% 2,48
|
|14:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|11,23
|
|Altın Gr.
|754
|754
|19,23
|
|Cumhuriyet
|4.984
|5.059
|154,00
|
|Tam
|4.959
|5.085
|152,87
|
|Yarım
|2.397
|2.460
|73,95
|
|Çeyrek
|1.202
|1.230
|36,97
|
|Gümüş.Ons
|22,84
|22,88
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|9,60
|9,62
|0,19
|
|B. Petrol
|71,13
|71,13
|-2,09
|
Seans Raporu
14:18
daha fazla
-
14:32ESCOM
Yüzde 4.56 oranında artışla 5.50 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 098, 869 adet işlem
-
14:31GUBRF
Yüzde 4.18 oranında artışla 82.30 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 127, 854 adet işlem
-
14:30ERSU
Yüzde 4.25 oranında artışla 5.15 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 070, 148 adet işlem
-
14:29XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 04 kaybederek (% -0.26 ) 1, 947
-
14:29
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, TRKCM, AKBNK