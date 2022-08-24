***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.08.2022 11:32
***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızın fon kullanıcısı olacağı yapıda, Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş. tarafından 1.000.000.000,-TL'ye kadar alım satıma dayalı kira sertifikası ihracı amacıyla Bankamız ile Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş. arasında sözleşme imzalanmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057945
BIST
11:463.125
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 3,39
|Açılış
|: 3.133
|
|Önceki Kapanış
|: 3.122
|
3.149
En Düşük
3.085
11:4618,1407
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0311
|Açılış
|: 18,1920
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,1407
En Düşük
18,0790
11:4618,0543
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0134
|Açılış
|: 18,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,0802
En Düşük
18,0124
11:461.021,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 3,34
|Açılış
|: 1.021,03
|
|Önceki Kapanış
|: 1.018,00
|
1.021,54
En Düşük
1.015,25
BIST En Aktif Hisseler11:46
|HKTM
|17,71
|2.577.708
|% 10,00
|
|BFREN
|1.437,40
|7.898.513
|% 9,99
|
|DOGUB
|6,51
|29.925.241
|% 9,97
|
|LIDER
|25,62
|82.879.058
|% 9,96
|
|KLNMA
|18,77
|1.373.401
|% 9,96
|
|KLRHO
|20,34
|4.086.877
|% -5,48
|
|YGYO
|1,05
|22.799.797
|% -5,41
|
|KGYO
|16,47
|10.614.622
|% -5,24
|
|KRGYO
|7,48
|3.159.428
|% -4,59
|
|CMBTN
|324,00
|18.240.523
|% -4,51
|
|THYAO
|70,80
|6.054.794.010
|% 4,42
|
|YKBNK
|6,18
|2.073.929.311
|% -1,59
|
|AKBNK
|11,35
|1.748.092.255
|% -1,13
|
|GARAN
|23,72
|1.496.564.820
|% 2,77
|
|ISCTR
|8,42
|1.415.363.222
|% 2,68
|
|YKBNK
|6,18
|2.073.929.311
|% -1,59
|
|EKGYO
|3,94
|1.103.465.339
|% -0,76
|
|ALBRK
|2,35
|536.396.156
|% 2,62
|
|ISCTR
|8,42
|1.415.363.222
|% 2,68
|
|AKBNK
|11,35
|1.748.092.255
|% -1,13
|
|11:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1361
|18,1407
|% 0,17
|
|Euro
|18,0427
|18,0543
|% -0,07
|
|Sterlin
|21,3792
|21,4865
|% 0,06
|
|Frank
|18,7618
|18,8748
|% 0,29
|
|Riyal
|4,8111
|4,8352
|% 0,06
|
|11:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.752
|1.752
|4,11
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.021
|3,04
|
|Cumhuriyet
|6.815
|6.918
|45,00
|
|Tam
|6.848
|6.902
|-14,00
|
|Yarım
|3.337
|3.375
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.673
|1.687
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,15
|19,17
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,15
|11,17
|0,03
|
|B. Petrol
|102
|102
|1,40
|