***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamızca toplam 5.000.000.000,-TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında gerçekleştirilecek olan 700.000.000,-TL nominal değerli 329 gün vadeli finansman bonosu halka arzına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Özet ve Sermaye Piyasası Aracı Notu'nda ihraç tarihi öncesinde değişiklik yapılmış olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-5.1 İzahname ve İhraç Belgesi Tebliğ'inin 24 üncü maddesi kapsamında Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet'i karşılaştırmaya imkan verecek şekilde tüm değişikliklerin işlendiği tek metin olarak ekte yer almaktadır.İhraç ve halka arz edilecek finansman bonoları, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.08.2022 tarih ve 40/1135 sayılı kararı uyarınca talep toplanmaksızın satış yönteminin uygulanması suretiyle 15.09.2022 14.12.2022 tarihleri arasında satışa sunulacaktır. Halka arz edilecek finansman bonoları, tüm bonoların satışının tamamlanması beklenmeksizin, yatırımcıya satışın yapıldığı gün, yatırımcının hesabına aktarılacak ve MKK nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenmeye başlanacaktır. Finansman bonolarına ilişkin faiz oranları Sermaye Piyasası Aracı Notu'nda belirtilen yöntem çerçevesinde İhraçcı tarafından belirlenecek ve hergün Aktif Bank internet sitesinden izlenebilen duyurularda faiz oranlarına ilişkin bilgi geçerlilik tarihi ile birlikte verilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063224BIST