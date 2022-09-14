***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.09.2022 19:57
***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızca toplam 5.000.000.000,-TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında gerçekleştirilecek olan 700.000.000,-TL nominal değerli 329 gün vadeli finansman bonosu halka arzına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Özet ve Sermaye Piyasası Aracı Notu'nda ihraç tarihi öncesinde değişiklik yapılmış olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-5.1 İzahname ve İhraç Belgesi Tebliğ'inin 24 üncü maddesi kapsamında Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet'i karşılaştırmaya imkan verecek şekilde tüm değişikliklerin işlendiği tek metin olarak ekte yer almaktadır.
İhraç ve halka arz edilecek finansman bonoları, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.08.2022 tarih ve 40/1135 sayılı kararı uyarınca talep toplanmaksızın satış yönteminin uygulanması suretiyle 15.09.2022 14.12.2022 tarihleri arasında satışa sunulacaktır. Halka arz edilecek finansman bonoları, tüm bonoların satışının tamamlanması beklenmeksizin, yatırımcıya satışın yapıldığı gün, yatırımcının hesabına aktarılacak ve MKK nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenmeye başlanacaktır. Finansman bonolarına ilişkin faiz oranları Sermaye Piyasası Aracı Notu'nda belirtilen yöntem çerçevesinde İhraçcı tarafından belirlenecek ve hergün Aktif Bank internet sitesinden izlenebilen duyurularda faiz oranlarına ilişkin bilgi geçerlilik tarihi ile birlikte verilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063224
BIST
18:053.447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 20,08
|Açılış
|: 3.419
|
|Önceki Kapanış
|: 3.427
|
3.447
En Düşük
3.277
18:0518,2450
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0048
|Açılış
|: 18,4080
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,2690
En Düşük
18,2301
18:0518,2614
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0680
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4200
|
18,3114
En Düşük
18,1753
18:05996,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -2,33
|Açılış
|: 996,73
|
|Önceki Kapanış
|: 999,06
|
1.002,19
En Düşük
996,29
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ASELS
|33,00
|5.774.097.439
|% 10,00
|
|INVEO
|23,98
|227.697.985
|% 10,00
|
|KNFRT
|12,33
|47.630.435
|% 9,99
|
|BRYAT
|565,90
|143.615.123
|% 9,99
|
|DESA
|31,72
|39.836.245
|% 9,99
|
|ISCTR
|10,17
|1.352.751.038
|% -10,00
|
|ZRGYO
|4,32
|124.445.160
|% -10,00
|
|TSKB
|6,03
|72.113.546
|% -10,00
|
|HALKB
|12,26
|1.244.469.842
|% -9,99
|
|HKTM
|38,20
|38.552.707
|% -9,99
|
|KRDMD
|13,50
|8.343.714.258
|% -6,57
|
|THYAO
|74,30
|5.992.164.590
|% 4,50
|
|ASELS
|33,00
|5.774.097.439
|% 10,00
|
|AKBNK
|14,19
|3.445.344.049
|% -9,96
|
|EREGL
|31,18
|3.181.958.178
|% 2,23
|
|EKGYO
|4,42
|3.054.327.954
|% -8,30
|
|KRDMD
|13,50
|8.343.714.258
|% -6,57
|
|YKBNK
|7,86
|2.506.659.042
|% -9,97
|
|AKBNK
|14,19
|3.445.344.049
|% -9,96
|
|DOHOL
|5,16
|1.205.797.225
|% -3,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2348
|18,2450
|% -0,03
|
|Euro
|18,2468
|18,2614
|% 0,37
|
|Sterlin
|21,0387
|21,1442
|% 0,61
|
|Frank
|18,8928
|19,0066
|% -0,03
|
|Riyal
|4,8363
|4,8605
|% -0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.699
|1.699
|-2,93
|
|Altın Gr.
|997
|997
|-2,38
|
|Cumhuriyet
|6.731
|6.832
|8,00
|
|Tam
|6.726
|6.796
|-20,00
|
|Yarım
|3.277
|3.323
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.644
|1.661
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,59
|19,61
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|11,46
|11,48
|0,11
|
|B. Petrol
|95,36
|95,36
|2,19
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59Z30EA
Yüzde -6.80 oranında düşüşle 48.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 956 adet işlem
-
17:58ALBRK
Yüzde -6.52 oranında düşüşle 2.15 lira fiyatla işlem gören hissede 93, 873, 151 adet işlem
-
17:57ASUZU
Yüzde -9.29 oranında düşüşle 240.30 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 572, 020 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -22, 23 kaybederek (% -0.73 ) 3, 037
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KIMMR, TUKAS, RODRG, DESA, PAGYO, ASELS, INVEO, ARSAN, ULUFA, PRDGS