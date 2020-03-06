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***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

06.03.2020 19:10
GÜNCEL HABERLER



***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi KUPON ÖDEMESİ
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni KUPON ÖDEME BİLGİSİ

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.08.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.750.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 19.06.2020
Vade (Gün Sayısı) 176
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 1,0174
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKYB62011
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 5

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 31.01.2020 30.01.2020 31.01.2020 1,0174 181.097,2 Evet
2 06.03.2020 05.03.2020 06.03.2020 1,1115 197.847 Evet
3 10.04.2020 09.04.2020 10.04.2020 1,0555
4 15.05.2020 14.05.2020 15.05.2020 1,0555
5 19.06.2020 18.06.2020 19.06.2020 1,0555
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825168


BIST



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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ARMDA 22,30 1.834.944 % 14,95  
BRKSN 3,54 6.477.065 % 14,94  
OYAYO 7,77 5.900.017 % 14,94  
EMKEL 1,95 3.471.423 % 14,71  
VAKKO 6,03 194.631.601 % 9,04  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,9178 7,9575 % 0,21  
Frank 6,4926 6,5317 % 0,87  
Riyal 1,6203 1,6284 % -0,25  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.668 1.668 -5,46  
Altın Gr. 327 327 -2,06  
Cumhuriyet 2.181 2.214 28,00  
Tam 2.171 2.225 27,52  
Yarım 1.049 1.076 13,31  
Çeyrek 526 538 6,66  
Gümüş.Ons 17,17 17,19 -0,28  
Gümüş Gr. 3,37 3,38 -0,06  
B. Petrol 45,72 45,72 -4,27  
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