***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Sermaye Piyasası Aracı Satışının TamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 07.01.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 2.100.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 24.03.2021Vade (Gün Sayısı) 364Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFAKYB32121Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 06.02.2020Satışa Başlanma Tarihi 26.03.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 27.03.2020Vade Başlangıç Tarihi 25.03.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000İhraç Fiyatı 0,90932Kupon Sayısı 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833214BIST