***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
30.03.2020 13:13
***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Sermaye Piyasası Aracı Satışının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.01.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 2.100.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 24.03.2021
Vade (Gün Sayısı) 364
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKYB32121
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 06.02.2020
Satışa Başlanma Tarihi 26.03.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 27.03.2020
Vade Başlangıç Tarihi 25.03.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000
İhraç Fiyatı 0,90932
Kupon Sayısı 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833214
BIST
14:3188.020
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -105,36
|Açılış
|: 87.937
|
|Önceki Kapanış
|: 88.125
|
88.456
En Düşük
86.815
14:316,5645
En Yüksek
|Değişim
|: 1,78%
|| 0,1151
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,5645
En Düşük
6,4403
14:317,2585
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,0736
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,2585
En Düşük
7,1420
14:31341,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 3,30
|Açılış
|: 341,36
|
|Önceki Kapanış
|: 338,06
|
342,25
En Düşük
335,69
BIST En Aktif Hisseler
|IHYAY
|0,66
|27.872.977
|% 10,00
|
|MARKA
|0,88
|5.095.036
|% 10,00
|
|TIRE
|5,72
|27.208.777
|% 10,00
|
|AYCES
|10,60
|1.724.778
|% 9,96
|
|SKTAS
|2,32
|5.687.421
|% 9,95
|
|GLRYH
|2,16
|289.684
|% -10,00
|
|RTALB
|5,19
|301.217
|% -9,90
|
|UZERB
|2,31
|135.573
|% -9,77
|
|MMCAS
|0,81
|13.056
|% -8,99
|
|ETILR
|1,72
|110.648
|% -8,99
|
|THYAO
|8,65
|449.687.181
|% -2,37
|
|ASELS
|23,34
|341.817.506
|% 0,95
|
|PGSUS
|31,60
|328.439.399
|% -8,51
|
|GARAN
|7,99
|274.277.181
|% 1,40
|
|SASA
|7,74
|252.484.956
|% 6,61
|
|IHLGM
|0,95
|127.796.479
|% 5,56
|
|IHLAS
|0,47
|46.081.040
|% 0,00
|
|GSRAY
|1,94
|150.217.043
|% 0,52
|
|TSPOR
|2,72
|175.739.712
|% 5,02
|
|THYAO
|8,65
|449.687.181
|% -2,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,0640
|8,1045
|% 0,78
|
|Frank
|6,7893
|6,8302
|% 0,47
|
|Riyal
|1,7307
|1,7394
|% 1,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.624
|1.626
|-2,84
|
|Altın Gr.
|341
|341
|2,95
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,03
|14,09
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|2,94
|2,95
|-0,05
|
|B. Petrol
|26,32
|26,32
|-1,63
|