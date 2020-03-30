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***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

30.03.2020 20:40
GÜNCEL HABERLER



***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Sermaye Piyasası Aracının Satışının Tamamlanması.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.07.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 01.04.2021
Vade (Gün Sayısı) 555
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 15
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 14,47
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSAKYB42123
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 25.07.2019
Satışa Başlanma Tarihi 24.09.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 30.03.2020
Vade Başlangıç Tarihi 24.09.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000
İhraç Fiyatı 0,81428
Kupon Sayısı 0





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833436


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
OYLUM 2,86 14.698.969 % 10,00  
KERVT 3,19 43.181.686 % 10,00  
GSDHO 1,10 33.591.453 % 10,00  
DITAS 9,68 2.403.934 % 10,00  
KNFRT 6,60 11.519.245 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,1150 8,1557 % 1,42  
Frank 6,8223 6,8634 % 0,95  
Riyal 1,7462 1,7550 % 2,01  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.613 1.614 -15,02  
Altın Gr. 342 343 4,44  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 13,85 13,88 -0,58  
Gümüş Gr. 2,93 2,94 -0,06  
B. Petrol 26,02 26,02 -1,93  
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