***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
30.03.2020 20:40
***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Sermaye Piyasası Aracının Satışının Tamamlanması.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.07.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 01.04.2021
Vade (Gün Sayısı) 555
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 15
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 14,47
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSAKYB42123
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 25.07.2019
Satışa Başlanma Tarihi 24.09.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 30.03.2020
Vade Başlangıç Tarihi 24.09.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000
İhraç Fiyatı 0,81428
Kupon Sayısı 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833436
BIST
18:0588.059
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -65,58
|Açılış
|: 87.937
|
|Önceki Kapanış
|: 88.125
|
88.812
En Düşük
86.815
18:056,5776
En Yüksek
|Değişim
|: 1,99%
|| 0,1282
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,5888
En Düşük
6,4403
18:057,2603
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,0754
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,2752
En Düşük
7,1420
18:05341,77
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 3,71
|Açılış
|: 341,77
|
|Önceki Kapanış
|: 338,06
|
343,93
En Düşük
335,69
BIST En Aktif Hisseler
|OYLUM
|2,86
|14.698.969
|% 10,00
|
|KERVT
|3,19
|43.181.686
|% 10,00
|
|GSDHO
|1,10
|33.591.453
|% 10,00
|
|DITAS
|9,68
|2.403.934
|% 10,00
|
|KNFRT
|6,60
|11.519.245
|% 10,00
|
|ECZYT
|10,17
|56.647.401
|% -10,00
|
|GLRYH
|2,16
|345.054
|% -10,00
|
|OYAYO
|5,05
|7.567.310
|% -9,98
|
|PGSUS
|31,10
|491.404.937
|% -9,96
|
|VKING
|3,89
|13.758.352
|% -9,95
|
|THYAO
|8,72
|753.407.480
|% -1,58
|
|ASELS
|23,24
|651.074.511
|% 0,52
|
|GARAN
|8,04
|589.563.595
|% 2,03
|
|PGSUS
|31,10
|491.404.937
|% -9,96
|
|ECILC
|4,58
|391.486.043
|% -9,84
|
|IHLGM
|0,96
|186.239.036
|% 6,67
|
|GSRAY
|2,02
|343.823.263
|% 4,66
|
|IHLAS
|0,47
|64.129.420
|% 0,00
|
|YKBNK
|1,87
|191.259.182
|% -0,53
|
|TSPOR
|2,84
|261.091.549
|% 9,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1150
|8,1557
|% 1,42
|
|Frank
|6,8223
|6,8634
|% 0,95
|
|Riyal
|1,7462
|1,7550
|% 2,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.613
|1.614
|-15,02
|
|Altın Gr.
|342
|343
|4,44
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|13,85
|13,88
|-0,58
|
|Gümüş Gr.
|2,93
|2,94
|-0,06
|
|B. Petrol
|26,02
|26,02
|-1,93
|
Seans Raporu
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17:58GOODY
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