***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Sermaye Piyasası Aracının Satışının Tamamlanması.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 10.07.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 1.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Özel Sektör TahviliVadesi 01.04.2021Vade (Gün Sayısı) 555Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 15Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 14,47Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSAKYB42123Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 25.07.2019Satışa Başlanma Tarihi 24.09.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 30.03.2020Vade Başlangıç Tarihi 24.09.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000İhraç Fiyatı 0,81428Kupon Sayısı 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833436BIST