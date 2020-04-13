***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Halka Arz Edilen Finansman Bonosu Satış Sonuçları HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni 90,521 olarak girilen ihraç fiyatı 0,90521 olarak güncellenmiştir.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.01.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 2.049.623.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Maksimum Nominal Tutar 300.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 17.03.2021Vade (Gün Sayısı) 364Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 10,50Satış Şekli Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFAKYB32113Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 07.02.2020Satışa Başlanma Tarihi 18.03.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 10.04.2020Vade Başlangıç Tarihi 18.03.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 300.000.000İhraç Fiyatı 0,90521Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 17.03.2021Kayıt Tarihi 16.03.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 17.03.2021Ek AçıklamalarBankamızca ihraç ve halka arz edilen 364 gün vadeli 300.000.000.-TL nominal değerli finansman bonosu satış sonuçlarına ilişkin açıklamalarımız ekte yer almaktadır. Saygılarımızla,Eklenen DökümanlarEK: 1 Satış Sonuçları KAP Bildirim 1.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837376BIST