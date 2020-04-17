***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
17.04.2020 21:02
***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Sermaye Piyasası Aracının Satışının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.07.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 07.10.2021
Vade (Gün Sayısı) 729
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 14
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSAKYBE2112
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 25.07.2019
Satışa Başlanma Tarihi 09.10.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 17.04.2020
Vade Başlangıç Tarihi 09.10.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 150.000.000
İhraç Fiyatı 0,78148
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 07.10.2021
Kayıt Tarihi 06.10.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 07.10.2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839189
BIST
18:0598.180
En Yüksek
|Değişim
|: 2,01%
|| 1.930,73
|Açılış
|: 98.287
|
|Önceki Kapanış
|: 96.249
|
98.759
En Düşük
97.601
18:056,9354
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0094
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9555
En Düşük
6,8307
18:057,5390
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0057
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5587
En Düşük
7,4073
18:05376,08
En Yüksek
|Değişim
|: -2,00%
|| -7,69
|Açılış
|: 376,08
|
|Önceki Kapanış
|: 383,77
|
383,85
En Düşük
370,25
BIST En Aktif Hisseler
|ANELE
|3,52
|20.957.654
|% 10,00
|
|BALAT
|2,20
|374.625
|% 10,00
|
|YBTAS
|6.820,10
|351.000
|% 10,00
|
|SUMAS
|8,91
|48.667
|% 10,00
|
|RTALB
|10,46
|23.544.187
|% 9,99
|
|TSPOR
|4,41
|13.207.452
|% -10,00
|
|SODSN
|22,40
|250.627
|% -9,97
|
|YONGA
|10,40
|63.468
|% -8,37
|
|IDGYO
|3,30
|10.412.082
|% -8,33
|
|PNSUT
|14,62
|91.061.447
|% -7,17
|
|PGSUS
|51,90
|1.660.600.033
|% 3,97
|
|GARAN
|8,39
|1.031.990.149
|% 1,70
|
|THYAO
|10,52
|908.410.021
|% 3,54
|
|ASELS
|27,12
|833.094.111
|% 1,73
|
|AKBNK
|5,79
|638.667.762
|% 2,48
|
|KARSN
|1,46
|278.684.274
|% 5,80
|
|YKBNK
|2,01
|326.389.136
|% 3,08
|
|IHLAS
|0,65
|87.957.076
|% -2,99
|
|GARAN
|8,39
|1.031.990.149
|% 1,70
|
|IHLGM
|1,05
|121.871.294
|% -1,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6429
|8,6862
|% 0,21
|
|Frank
|7,1375
|7,1805
|% 0,13
|
|Riyal
|1,8405
|1,8497
|% -0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.684
|1.685
|-33,27
|
|Altın Gr.
|376
|376
|-7,90
|
|Cumhuriyet
|2.414
|2.472
|-50,90
|
|Tam
|2.485
|2.548
|-48,60
|
|Yarım
|1.207
|1.238
|-25,50
|
|Çeyrek
|605
|619
|-12,70
|
|Gümüş.Ons
|15,15
|15,18
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|-0,08
|
|B. Petrol
|28,34
|28,34
|0,52
|