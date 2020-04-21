***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Sermaye Piyasası Aracının Satışının Tamamlanması.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 21.08.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 1.750.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Özel Sektör TahviliVadesi 28.01.2022Vade (Gün Sayısı) 729Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 11Satış Şekli Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSAKYB12225Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 05.09.2019Satışa Başlanma Tarihi 30.01.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 21.04.2020Vade Başlangıç Tarihi 30.01.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 125.000.000İhraç Fiyatı 0,81987Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 28.01.2022Kayıt Tarihi 27.01.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 28.01.2022http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839669BIST