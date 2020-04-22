***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Sermaye Piyasası Aracının Satışının TamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 21.08.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 1.750.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Özel Sektör TahviliVadesi 28.10.2021Vade (Gün Sayısı) 727Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 13,5Satış Şekli Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSAKYBE2138Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 05.09.2019Satışa Başlanma Tarihi 01.11.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 22.04.2020Vade Başlangıç Tarihi 01.11.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000İhraç Fiyatı 0,78809Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 28.10.2021Kayıt Tarihi 27.10.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 28.10.2021http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839967BIST