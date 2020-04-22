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***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

22.04.2020 20:20
GÜNCEL HABERLER



***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Sermaye Piyasası Aracının Satışının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.08.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.750.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 28.10.2021
Vade (Gün Sayısı) 727
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 13,5
Satış Şekli Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSAKYBE2138
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 05.09.2019
Satışa Başlanma Tarihi 01.11.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 22.04.2020
Vade Başlangıç Tarihi 01.11.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000
İhraç Fiyatı 0,78809
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 28.10.2021
Kayıt Tarihi 27.10.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 28.10.2021





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839967


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KENT 212,30 6.254.062 % 10,00  
LOGO 78,65 60.971.240 % 10,00  
LINK 31,24 18.307.696 % 10,00  
POLTK 84,70 205.482 % 10,00  
OZRDN 2,42 155.422 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5813 8,6243 % 0,38  
Frank 7,1622 7,2053 % -0,04  
Riyal 1,8519 1,8612 % -0,03  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.716 1.717 30,16  
Altın Gr. 385 385 7,08  
Cumhuriyet 2.470 2.531 47,70  
Tam 2.535 2.597 48,90  
Yarım 1.235 1.268 23,80  
Çeyrek 619 634 11,90  
Gümüş.Ons 15,10 15,13 0,22  
Gümüş Gr. 3,37 3,38 0,04  
B. Petrol 20,75 20,75 1,42  
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