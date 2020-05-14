***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
14.05.2020 00:48
***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Sermaye Piyasası Aracının Satışının Tamamlanması.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.07.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 10.09.2021
Vade (Gün Sayısı) 728
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 15
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSAKYB92128
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 25.07.2019
Satışa Başlanma Tarihi 13.09.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 14.05.2020
Vade Başlangıç Tarihi 13.09.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 150.000.000
İhraç Fiyatı 0,76972
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 10.09.2021
Kayıt Tarihi 09.09.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 10.09.2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844859
BIST
18:05100.159
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 543,25
|Açılış
|: 99.705
|
|Önceki Kapanış
|: 99.616
|
100.865
En Düşük
99.443
18:056,9748
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0006
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9832
En Düşük
6,9689
18:057,5660
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0273
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5660
En Düşük
7,5239
18:05384,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 1,60
|Açılış
|: 384,68
|
|Önceki Kapanış
|: 383,15
|
385,59
En Düşük
381,84
BIST En Aktif Hisseler
|DENGE
|1,87
|1.384.875
|% 10,00
|
|AYES
|3,19
|46.086
|% 10,00
|
|IZTAR
|8,36
|1.100.117
|% 10,00
|
|IDEAS
|4,29
|908.232
|% 10,00
|
|YBTAS
|7.863,70
|574.050
|% 10,00
|
|KSTUR
|35,10
|76.920
|% -10,00
|
|GYHOL
|29,02
|87.002.858
|% -9,99
|
|BMELK
|4,15
|1.466.617
|% -9,98
|
|SERVE
|4,54
|1.308.586
|% -9,92
|
|GEDIK
|18,75
|14.392.471
|% -9,68
|
|ASELS
|28,66
|1.905.277.544
|% 4,52
|
|GARAN
|7,90
|659.069.793
|% -0,13
|
|KRDMD
|2,44
|628.604.180
|% 2,09
|
|THYAO
|10,62
|613.258.934
|% -0,19
|
|ISFIN
|3,87
|575.016.541
|% 3,75
|
|KRDMD
|2,44
|628.604.180
|% 2,09
|
|EKGYO
|1,27
|225.743.627
|% -3,05
|
|YKBNK
|2,19
|331.563.475
|% 0,46
|
|ISFIN
|3,87
|575.016.541
|% 3,75
|
|ODAS
|1,85
|228.882.647
|% 0,54
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5076
|8,5503
|% -0,53
|
|Frank
|7,1453
|7,1884
|% -0,61
|
|Riyal
|1,8510
|1,8603
|% -0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.716
|1.717
|-0,01
|
|Altın Gr.
|385
|385
|1,53
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.547
|2.584
|8,10
|
|Yarım
|1.243
|1.263
|3,90
|
|Çeyrek
|621
|632
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|15,54
|15,60
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,49
|3,49
|-0,00
|
|B. Petrol
|29,50
|29,50
|0,09
|
Seans Raporu
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17:57ECZYT
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