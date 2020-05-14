***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Sermaye Piyasası Aracının Satışının Tamamlanması.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 10.07.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 1.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Özel Sektör TahviliVadesi 10.09.2021Vade (Gün Sayısı) 728Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 15Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSAKYB92128Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 25.07.2019Satışa Başlanma Tarihi 13.09.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 14.05.2020Vade Başlangıç Tarihi 13.09.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 150.000.000İhraç Fiyatı 0,76972Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 10.09.2021Kayıt Tarihi 09.09.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 10.09.2021http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844859BIST