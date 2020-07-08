***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Halka Arz Edilen Finansman Bonosu Satış Sonuçları HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 07.01.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 2.049.623.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Maksimum Nominal Tutar 400.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 26.05.2021Vade (Gün Sayısı) 364Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 10Satış Şekli Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFAKYB52111Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 21.05.2020Satışa Başlanma Tarihi 27.05.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 08.07.2020Vade Başlangıç Tarihi 27.05.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 400.000.000İhraç Fiyatı 90,932Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 26.05.2021Kayıt Tarihi 25.05.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 26.05.2021Ek AçıklamalarBankamızca ihraç ve halka arz edilen 364 gün vadeli 400.000.000.-TL nominal değerli finansman bonosu satış sonuçlarına ilişkin açıklamalarımız ekte yer almaktadır. Saygılarımızla,Eklenen DökümanlarEK: 1 Satış Sonuçları KAP Bildirim 3.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857367BIST