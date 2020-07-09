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***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

09.07.2020 11:43
GÜNCEL HABERLER



***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Halka Arz Edilen Finansman Bonosu Satış Sonuçları Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni İhraç fiyatı düzeltme

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.01.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 2.049.623.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 400.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 26.05.2021
Vade (Gün Sayısı) 364
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 10
Satış Şekli Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKYB52111
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 21.05.2020
Satışa Başlanma Tarihi 27.05.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 08.07.2020
Vade Başlangıç Tarihi 27.05.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 400.000.000
İhraç Fiyatı 0,90932
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 26.05.2021
Kayıt Tarihi 25.05.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 26.05.2021

Ek Açıklamalar
Bankamızca ihraç ve halka arz edilen 364 gün vadeli 400.000.000.-TL nominal değerli finansman bonosu satış sonuçlarına ilişkin açıklamalarımız ekte yer almaktadır. Saygılarımızla,
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Satış Sonuçları KAP Bildirim 3.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858178


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RTALB 34,10 35.848.744 % 10,00  
GLRYH 13,32 12.322.667 % 9,99  
KENT 917,10 26.368.922 % 9,99  
VKFYO 6,39 8.008.439 % 9,98  
LKMNH 9,60 42.379.590 % 9,97  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6496 8,6930 % 0,31  
Frank 7,2926 7,3365 % 0,19  
Riyal 1,8248 1,8339 % 0,10  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.815 1.816 6,17  
Altın Gr. 401 401 1,83  
Cumhuriyet 2.596 2.617 11,20  
Tam 2.672 2.685 11,50  
Yarım 1.298 1.313 5,60  
Çeyrek 649 657 2,80  
Gümüş.Ons 18,97 19,00 0,26  
Gümüş Gr. 4,19 4,19 0,06  
B. Petrol 43,23 43,23 -0,07  
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