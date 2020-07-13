***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Sermaye Piyasası Aracının Satışının TamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 15.05.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 1.700.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Özel Sektör TahviliVadesi 30.07.2021Vade (Gün Sayısı) 385Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 10,25Satış Şekli Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSAKYB72153Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 18.06.2020Satışa Başlanma Tarihi 10.07.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 10.07.2020Vade Başlangıç Tarihi 10.07.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 11Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 14.08.2020 13.08.2020 14.08.2020 0,98291011Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859466BIST