***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
13.07.2020 16:50
***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Sermaye Piyasası Aracının Satışının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.05.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.700.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 30.07.2021
Vade (Gün Sayısı) 385
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 10,25
Satış Şekli Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSAKYB72153
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 18.06.2020
Satışa Başlanma Tarihi 10.07.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 10.07.2020
Vade Başlangıç Tarihi 10.07.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 11
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 14.08.2020 13.08.2020 14.08.2020 0,9829
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859466
BIST