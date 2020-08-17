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***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

17.08.2020 17:05
GÜNCEL HABERLER



***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Halka Arz Edilen Finansman Bonosu Satış Sonuçları Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.05.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.700.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 400.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 06.07.2021
Vade (Gün Sayısı) 365
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 10
Satış Şekli Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKYB72119
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 18.06.2020
Satışa Başlanma Tarihi 07.07.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 17.08.2020
Vade Başlangıç Tarihi 07.07.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 400.000.000
İhraç Fiyatı 0,90932
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 06.07.2021
Kayıt Tarihi 05.07.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 06.07.2021

Ek Açıklamalar
Bankamızca ihraç ve halka arz edilen 364 gün vadeli 400.000.000.-TL nominal değerli finansman bonosu satış sonuçlarına ilişkin açıklamalarımız ekte yer almaktadır. Saygılarımızla,
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Satış Sonuçları KAP Bildirim 1.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869413


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ARMDA 26,40 8.336.125 % 10,00  
HUBVC 16,94 67.365.661 % 10,00  
BURCE 24,64 15.822.336 % 10,00  
ALCTL 22,02 46.851.836 % 9,99  
KENT 2.518,50 22.811.749 % 9,98  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,3839 7,3933 % 0,49  
Euro 8,7595 8,7753 % 0,70  
Sterlin 9,6503 9,6987 % 0,55  
Frank 8,1172 8,1661 % 0,70  
Riyal 1,9638 1,9737 % 0,41  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.982 1.983 37,67  
Altın Gr. 471 471 10,84  
Cumhuriyet 3.131 3.179 6,00  
Tam 3.121 3.200 66,49  
Yarım 1.509 1.548 32,16  
Çeyrek 757 774 16,09  
Gümüş.Ons 27,46 27,50 1,03  
Gümüş Gr. 6,52 6,52 0,26  
B. Petrol 45,23 45,23 0,43  
Seans Raporu 18:05
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