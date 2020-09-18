***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Sermaye Piyasasının Aracının Satışının TamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 07.01.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 2.049.623.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 21.04.2021Vade (Gün Sayısı) 364Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 10,25Satış Şekli Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFAKYB42120Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 06.02.2020Satışa Başlanma Tarihi 22.04.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 18.09.2020Vade Başlangıç Tarihi 22.04.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000İhraç Fiyatı 0,90726Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 21.04.2021Kayıt Tarihi 20.04.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 21.04.2021http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875800BIST