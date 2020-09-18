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***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

18.09.2020 21:48
GÜNCEL HABERLER



***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Sermaye Piyasasının Aracının Satışının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.01.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 2.049.623.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 21.04.2021
Vade (Gün Sayısı) 364
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 10,25
Satış Şekli Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKYB42120
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 06.02.2020
Satışa Başlanma Tarihi 22.04.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 18.09.2020
Vade Başlangıç Tarihi 22.04.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000
İhraç Fiyatı 0,90726
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 21.04.2021
Kayıt Tarihi 20.04.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 21.04.2021





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875800


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CRFSA 16,39 222.307.219 % 10,00  
ISATR 307.986,80 307.987 % 10,00  
ISBIR 1.771,00 1.194.511 % 10,00  
SELGD 3,63 2.646.051 % 10,00  
COSMO 6,05 1.480.798 % 10,00  
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17:59 Alış Satış %  
Dolar 7,5632 7,5678 % 0,28  
Euro 8,9638 8,9736 % 0,22  
Sterlin 9,7541 9,8030 % -0,06  
Frank 8,2798 8,3297 % 0,08  
Riyal 2,0106 2,0207 % 0,25  
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17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.951 1.952 7,18  
Altın Gr. 475 475 3,36  
Cumhuriyet 3.153 3.200 22,00  
Tam 3.142 3.220 23,68  
Yarım 1.519 1.558 11,45  
Çeyrek 762 779 5,73  
Gümüş.Ons 26,85 26,89 -0,15  
Gümüş Gr. 6,54 6,55 -0,02  
B. Petrol 43,09 43,09 -0,22  
Seans Raporu 17:59
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