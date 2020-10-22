Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

22.10.2020 17:09
GÜNCEL HABERLER



***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Halka Arz Edilen Finansman Bonosu Satış Sonuçları Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.09.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 3.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 500.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 11.02.2021
Vade (Gün Sayısı) 126
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 15
Satış Şekli Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKYB22114
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 07.10.2020
Satışa Başlanma Tarihi 08.10.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 22.10.2020
Vade Başlangıç Tarihi 08.10.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 1.000.000.000
İhraç Fiyatı 0,95077
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 11.02.2021
Kayıt Tarihi 10.02.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 11.02.2021

Ek Açıklamalar
Bankamızca ihraç ve halka arz edilen 126 gün vadeli 500.000.000.-TL nominal değerli finansman bonosu satış sonuçlarına ilişkin açıklamalarımız ekte yer almaktadır. Saygılarımızla,
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Satış Sonuçları KAP Bildirim 2.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883074


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.198
Değişim :  -1,09% |  -13,19
Açılış :  1.214  
Önceki Kapanış :  1.212  
En Yüksek
1.216 En Düşük
1.197
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TKNSA 10,45 331.627.493 % 10,00  
KONYA 756,80 236.578.620 % 10,00  
ARMDA 61,05 15.373.303 % 10,00  
BEYAZ 12,10 2.954.542 % 10,00  
KARTN 1.125,70 1.383.485 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,9306 7,9371 % 1,59  
Euro 9,3848 9,3937 % 1,40  
Sterlin 10,3535 10,4054 % 1,10  
Frank 8,7110 8,7635 % 1,35  
Riyal 2,1093 2,1199 % 1,57  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.903 1.904 -21,14  
Altın Gr. 485 486 2,05  
Cumhuriyet 3.207 3.256 -5,00  
Tam 3.184 3.264 -14,37  
Yarım 1.539 1.579 -6,95  
Çeyrek 772 789 -3,48  
Gümüş.Ons 24,66 24,69 -0,37  
Gümüş Gr. 6,29 6,30 0,00  
B. Petrol 42,40 42,40 0,69  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru