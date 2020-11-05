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***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

05.11.2020 19:52
GÜNCEL HABERLER



***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Sermaye Piyasası Aracının Satışının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.01.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 2.049.623.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 30.03.2022
Vade (Gün Sayısı) 702
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 10,25
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSAKYB32223
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 06.02.2020
Satışa Başlanma Tarihi 27.04.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 05.11.2020
Vade Başlangıç Tarihi 27.04.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 200.000.000
İhraç Fiyatı 0,83533
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 30.03.2022
Kayıt Tarihi 29.03.2022 * Hak sahiplerinin b



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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DAGHL 16,50 6.918.665 % 10,00  
CASA 41,80 495.653 % 10,00  
BLCYT 6,60 9.069.152 % 10,00  
NATEN 36,98 90.114.411 % 9,99  
OZRDN 8,26 1.925.029 % 9,99  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,4276 8,4332 % 0,14  
Euro 9,9556 9,9676 % 0,89  
Sterlin 11,0102 11,0654 % 0,99  
Frank 9,2646 9,3204 % 0,78  
Riyal 2,2414 2,2526 % 0,12  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.948 1.948 43,03  
Altın Gr. 528 528 11,93  
Cumhuriyet 3.474 3.526 38,00  
Tam 3.459 3.546 38,34  
Yarım 1.672 1.715 18,55  
Çeyrek 838 858 9,27  
Gümüş.Ons 25,12 25,16 1,24  
Gümüş Gr. 6,79 6,80 0,33  
B. Petrol 40,83 40,83 -0,39  
Seans Raporu 18:05
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