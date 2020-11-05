***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Sermaye Piyasası Aracının Satışının TamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 07.01.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 2.049.623.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Özel Sektör TahviliVadesi 30.03.2022Vade (Gün Sayısı) 702Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 10,25Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSAKYB32223Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 06.02.2020Satışa Başlanma Tarihi 27.04.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 05.11.2020Vade Başlangıç Tarihi 27.04.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 200.000.000İhraç Fiyatı 0,83533Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 30.03.2022Kayıt Tarihi 29.03.2022 * Hak sahiplerinin b