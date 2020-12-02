***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Sermaye Piyasası Aracının Satışının TamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 15.05.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 1.700.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Özel Sektör TahviliVadesi 17.06.2022Vade (Gün Sayısı) 708Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 9,50Satış Şekli Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSAKYB62212Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 18.06.2020Satışa Başlanma Tarihi 09.07.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 02.12.2020Vade Başlangıç Tarihi 09.07.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000İhraç Fiyatı 0,8444Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 17.06.2022Kayıt Tarihi 16.06.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 17.06.2022http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891042BIST