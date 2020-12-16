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***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

16.12.2020 19:48



***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Sermaye Piyasası Aracının Satışının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.09.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 3.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 01.12.2022
Vade (Gün Sayısı) 729
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 16
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSAKYBA2215
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 24.09.2020
Satışa Başlanma Tarihi 02.12.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 16.12.2020
Vade Başlangıç Tarihi 02.12.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000
İhraç Fiyatı 0,75783
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 01.12.2022
Kayıt Tarihi 30.11.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 01.12.2022





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893579


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Tam 3.077 3.155 -5,71  
Yarım 1.487 1.526 -2,76  
Çeyrek 746 763 -1,38  
Gümüş.Ons 24,92 24,94 0,41  
Gümüş Gr. 6,26 6,27 0,09  
B. Petrol 50,90 50,90 0,14  
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