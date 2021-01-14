***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
14.01.2021 19:27
***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Sermaye Piyasası Aracının Satışının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.09.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 3.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 25.11.2022
Vade (Gün Sayısı) 729
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 16
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSAKYBK2221
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 24.09.2020
Satışa Başlanma Tarihi 26.11.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 14.01.2021
Vade Başlangıç Tarihi 26.11.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 150.000.000
İhraç Fiyatı 0,75783
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 25.11.2022
Kayıt Tarihi 24.11.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 25.11.2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902267
BIST