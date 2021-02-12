***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









GÜNCEL HABERLER 2020`de kredi masraflarına 16 milyar lira ödendi

***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Halka Arz Edilen Finansman Bonosu Satış Sonuçları HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Satış sonuçları eklenmiştir.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.11.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 2.250.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Maksimum Nominal Tutar 500.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 27.07.2021Vade (Gün Sayısı) 179Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 18Satış Şekli Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFAKYB72127Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 25.01.2021Satışa Başlanma Tarihi 29.01.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 11.02.2021Vade Başlangıç Tarihi 29.01.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 500.000.000İhraç Fiyatı 0,91889Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 27.07.2021Kayıt Tarihi 26.07.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 27.07.2021Ek AçıklamalarBankamızca ihraç ve halka arz edilen 176 gün vadeli 500.000.000.-TL nominal değerli finansman bonosu satış sonuçlarına ilişkin açıklamalarımız ekte yer almaktadır. Saygılarımızla,Eklenen DökümanlarEK: 1 Satış Sonuçları KAP Bildirim 1.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909283BIST