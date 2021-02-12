AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

uzmanpara Gündemi
BIST En Aktif Hisseler11:09
|KRGYO
|7,60
|22.574.058
|% 9,99
|NIBAS
|34,16
|28.709.979
|% 9,98
|GEDIK
|26,02
|33.978.639
|% 9,97
|INVEO
|164,80
|44.416.955
|% 9,94
|IDGYO
|10,41
|5.686.181
|% 9,93
|11:09
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|7,0232
|7,0272
|% 0,02
|Euro
|8,5038
|8,5113
|% -0,31
|Sterlin
|9,6730
|9,7215
|% -0,04
|Frank
|7,8660
|7,9133
|% 0,04
|Riyal
|1,8697
|1,8791
|% 0,13
|11:09
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.816
|1.816
|-10,54
|Altın Gr.
|411
|411
|-1,65
|Cumhuriyet
|2.768
|2.810
|-22,00
|Tam
|2.756
|2.827
|-18,01
|Yarım
|1.332
|1.368
|-8,71
|Çeyrek
|668
|684
|-4,35
|Gümüş.Ons
|26,94
|26,97
|-0,06
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,10
|-0,01
|B. Petrol
|60,76
|60,76
|-0,38
Seans Raporu 11:09
- 11:23XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -10, 58 kaybederek (% -0.65 ) 1, 630
- 11:23 Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GUSGR, DOHOL
- 11:23XU100 Endeks 1, 537 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 56 altında . İşlem hacmi 6, 011.00 milyon TL de
- 11:23IZMDC Yüzde -5.62 oranında düşüşle 13.10 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 123, 020 adet işlem
- 11:22DAGHL Yüzde -3.79 oranında düşüşle 16.52 lira fiyatla işlem gören hissede 82, 395 adet işlem