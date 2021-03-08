***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Halka Arz Edilen Finansman Bonosu Satış Sonuçları HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 10.11.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 2.250.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Maksimum Nominal Tutar 200.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 15.06.2021Vade (Gün Sayısı) 110Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 18Satış Şekli Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFAKYB62110Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 18.02.2021Satışa Başlanma Tarihi 25.02.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 08.03.2021Vade Başlangıç Tarihi 25.02.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 200.000.000İhraç Fiyatı 0,94854Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 15.06.2021Kayıt Tarihi 14.06.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 15.06.2021Ek AçıklamalarBankamızca ihraç ve halka arz edilen 110 gün vadeli 200.000.000.-TL nominal değerli finansman bonosu satış sonuçlarına ilişkin açıklamalarımız ekte yer almaktadır. Saygılarımızla,Eklenen DökümanlarEK: 1 Satış Sonuçları KAP Bildirim 3.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915944BIST