***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Sermaye Piyasası Aracı Satışının Tamamlanması.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 17.02.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 1.800.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 01.10.2021Vade (Gün Sayısı) 184Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 19,25Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFAKYBE2117Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 04.03.2021Satışa Başlanma Tarihi 31.03.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 31.03.2021Vade Başlangıç Tarihi 31.03.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 175.000.000İhraç Fiyatı 0,91154Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 01.10.2021Kayıt Tarihi 30.09.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 01.10.2021http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922593BIST