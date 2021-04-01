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***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

01.04.2021 15:46



***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Sermaye Piyasası Aracı Satışının Tamamlanması.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.02.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.800.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 01.10.2021
Vade (Gün Sayısı) 184
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 19,25
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKYBE2117
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 04.03.2021
Satışa Başlanma Tarihi 31.03.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 31.03.2021
Vade Başlangıç Tarihi 31.03.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 175.000.000
İhraç Fiyatı 0,91154
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 01.10.2021
Kayıt Tarihi 30.09.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 01.10.2021





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922593


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SAYAS 31,94 69.521.828 % 9,99  
OSMEN 35,66 2.239.131 % 9,99  
RAYSG 12,88 2.043.163 % 9,99  
ARZUM 24,22 50.033.537 % 9,99  
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Riyal 2,1681 2,1790 % -1,01  
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17:13 Alış Satış %  
Altın Ons 1.724 1.724 16,53  
Altın Gr. 452 452 -0,07  
Cumhuriyet 2.988 3.034 9,00  
Tam 2.971 3.048 6,34  
Yarım 1.436 1.474 3,06  
Çeyrek 720 737 1,53  
Gümüş.Ons 24,61 24,63 0,21  
Gümüş Gr. 6,45 6,46 -0,01  
B. Petrol 63,78 63,78 1,04  
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