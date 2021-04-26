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***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

26.04.2021 09:38



***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Sermaye Piyasası Aracının Satışının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.02.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.800.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 29.07.2021
Vade (Gün Sayısı) 98
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 19,25
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKYB72135
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 04.03.2021
Satışa Başlanma Tarihi 22.04.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 22.04.2021
Vade Başlangıç Tarihi 22.04.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000
İhraç Fiyatı 0,95086
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 29.07.2021
Kayıt Tarihi 28.07.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 29.07.2021





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930791


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MAALT 193,60 6.223.419 % 10,00  
ORMA 30,58 21.345 % 10,00  
SANKO 11,67 9.685.065 % 9,99  
CLEBI 235,90 19.979.248 % 9,98  
MERIT 185,20 347.250 % 9,98  
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11:36 Alış Satış %  
Dolar 8,3105 8,3127 % -0,67  
Euro 10,0563 10,0675 % -0,71  
Sterlin 11,5562 11,6142 % -0,22  
Frank 9,0704 9,1251 % -0,58  
Riyal 2,2137 2,2248 % -0,50  
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11:36 Alış Satış %  
Altın Ons 1.779 1.780 2,28  
Altın Gr. 477 477 -1,62  
Cumhuriyet 3.144 3.192 37,00  
Tam 3.123 3.204 31,80  
Yarım 1.509 1.550 15,38  
Çeyrek 757 775 7,69  
Gümüş.Ons 26,03 26,05 0,02  
Gümüş Gr. 6,97 6,98 -0,02  
B. Petrol 64,61 64,61 -0,81  
Seans Raporu 11:36
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