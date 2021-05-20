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***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

20.05.2021 18:26



***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Yurt Dışı Borçlanma Aracı İhracı Tamamlanması Hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.02.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.200.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 07.05.2026
Vade (Gün Sayısı) 1.826
Faiz Oranı Türü Sabit
ISIN Kodu XS2340073605

Ek Açıklamalar
Bankamız tarafından yurtdışında ihraç edilen toplam 148.500.000 ABD Doları nominal değerli 5 yıl vadeli tahvillerin satışı tamamlanmıştır. Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937044


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
OZGYO 1,87 26.560.501 % 10,00  
SONME 38,64 7.528.535 % 9,96  
VAKFN 11,94 288.870.888 % 9,94  
DOKTA 31,18 981.470 % 9,94  
MERKO 6,21 13.113.128 % 9,91  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,4010 8,4099 % 0,35  
Euro 10,2310 10,2449 % -0,16  
Sterlin 11,8623 11,9218 % 0,05  
Frank 9,3165 9,3727 % 0,17  
Riyal 2,2349 2,2461 % 0,31  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.876 1.876 -0,77  
Altın Gr. 506 507 0,69  
Cumhuriyet 3.341 3.391 5,00  
Tam 3.325 3.408 -0,81  
Yarım 1.607 1.649 -0,39  
Çeyrek 806 824 -0,20  
Gümüş.Ons 27,44 27,46 -0,31  
Gümüş Gr. 7,40 7,40 -0,08  
B. Petrol 66,51 66,51 1,40  
Seans Raporu 18:05
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