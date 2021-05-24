***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
24.05.2021 14:02
***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Yurt Dışı Borçlanma Aracı İhracı Tamamlanması Hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.02.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.200.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 07.05.2026
Vade (Gün Sayısı) 1.826
Faiz Oranı Türü Sabit
ISIN Kodu XS2340073605
Vade Başlangıç Tarihi 07.05.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 148.500.000
Ek Açıklamalar
Bankamız tarafından yurtdışında ihraç edilen toplam 148.500.000 ABD Doları nominal değerli 5 yıl vadeli tahvillerin satışı tamamlanmıştır. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937435
BIST
15:551.440
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -11,84
|Açılış
|: 1.457
|
|Önceki Kapanış
|: 1.452
|
1.459
En Düşük
1.440
15:558,4322
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0432
|Açılış
|: 8,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3800
|
8,4353
En Düşük
8,3771
15:5510,3429
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,0921
|Açılış
|: 10,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2200
|
10,3429
En Düşük
10,2454
15:55509,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 2,52
|Açılış
|: 509,88
|
|Önceki Kapanış
|: 507,36
|
510,66
En Düşük
504,91
BIST En Aktif Hisseler15:55
|SAYAS
|30,80
|64.258.628
|% 10,00
|
|BURVA
|28,88
|14.297.250
|% 9,98
|
|TRILC
|47,18
|137.243.936
|% 9,98
|
|ESCOM
|6,51
|24.205.112
|% 9,97
|
|OZRDN
|9,52
|1.009.162
|% 9,93
|
|ETILR
|7,02
|1.924.427
|% -10,00
|
|DERHL
|7,31
|12.253.838
|% -9,98
|
|KUTPO
|55,00
|4.658.335
|% -9,98
|
|METUR
|33,04
|56.408.490
|% -9,97
|
|GSDDE
|5,29
|10.528.039
|% -9,88
|
|GARAN
|8,11
|1.243.037.415
|% 0,37
|
|KARSN
|5,03
|797.618.654
|% -0,20
|
|EREGL
|18,89
|451.940.319
|% -1,77
|
|KRDMD
|7,99
|411.610.367
|% -0,50
|
|THYAO
|13,28
|407.102.115
|% -1,41
|
|KARSN
|5,03
|797.618.654
|% -0,20
|
|GARAN
|8,11
|1.243.037.415
|% 0,37
|
|EKGYO
|1,96
|261.297.129
|% -1,01
|
|YKBNK
|2,18
|219.226.364
|% 0,93
|
|DOHOL
|3,16
|227.761.784
|% 0,32
|
|15:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4310
|8,4322
|% 0,51
|
|Euro
|10,3345
|10,3429
|% 0,90
|
|Sterlin
|11,8852
|11,9448
|% 0,38
|
|Frank
|9,3622
|9,4186
|% 0,49
|
|Riyal
|2,2392
|2,2504
|% 0,40
|
|15:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.884
|1.884
|3,29
|
|Altın Gr.
|510
|510
|2,33
|
|Cumhuriyet
|3.367
|3.418
|15,00
|
|Tam
|3.351
|3.436
|16,49
|
|Yarım
|1.620
|1.662
|7,97
|
|Çeyrek
|812
|831
|3,98
|
|Gümüş.Ons
|27,64
|27,67
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|7,48
|7,48
|-0,01
|
|B. Petrol
|68,17
|68,17
|-0,22
|
Seans Raporu
15:55
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16:05BTCIM
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16:04XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 03 kaybederek (% -0.32 ) 1, 255
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