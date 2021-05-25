***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
25.05.2021 17:47
***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Halka Arz Edilen Finansman Bonosu Satış Sonuçları Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.02.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.800.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 250.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 15.09.2021
Vade (Gün Sayısı) 121
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 19,50
Satış Şekli Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKYB92117
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 10.05.2021
Satışa Başlanma Tarihi 17.05.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 25.05.2021
Vade Başlangıç Tarihi 17.05.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 250.000.000
İhraç Fiyatı 0,93928
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 15.09.2021
Kayıt Tarihi 14.09.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 15.09.2021
Ek Açıklamalar
Bankamızca ihraç ve halka arz edilen 121 gün vadeli 250.000.000.-TL nominal değerli finansman bonosu satış sonuçlarına ilişkin açıklamalarımız ekte yer almaktadır. Saygılarımızla,
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Satış Sonuçları KAP Bildirim 2.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937957
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