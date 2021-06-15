***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Halka Arz Edilen Finansman Bonosu Satış Sonuçları HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 11.05.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 3.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 500.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 10.11.2021Vade (Gün Sayısı) 156Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 19,50Satış Şekli Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFAKYBK2119Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 04.06.2021Satışa Başlanma Tarihi 07.06.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 15.06.2021Vade Başlangıç Tarihi 07.06.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 500.000.000İhraç Fiyatı 0,92307Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 10.11.2021Kayıt Tarihi 09.11.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 10.11.2021Ek AçıklamalarBankamızca ihraç ve halka arz edilen 156 gün vadeli 500.000.000.-TL nominal değerli finansman bonosu satış sonuçlarına ilişkin açıklamalarımız ekte yer almaktadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Satış Sonuçları KAP Bildirim 1.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942440BIST