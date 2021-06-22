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***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

22.06.2021 09:03



***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Sermaye Piyasası Aracının Satışının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.02.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.800.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 07.06.2023
Vade (Gün Sayısı) 729
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 18,25
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSAKYB62329
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 04.03.2021
Satışa Başlanma Tarihi 08.06.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 21.06.2021
Vade Başlangıç Tarihi 08.06.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 150.000.000
İhraç Fiyatı 0,73287
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 07.06.2023
Kayıt Tarihi 06.06.2023 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 07.06.2023





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943479


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TKURU 168,40 5.128.861 % 9,99  
OZBAL 11,13 20.857.944 % 9,98  
EUYO 4,22 2.483.062 % 9,90  
VKFYO 6,67 10.048.077 % 9,88  
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Riyal 2,3279 2,3396 % -0,15  
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Altın Ons 1.777 1.778 -5,65  
Altın Gr. 501 501 -2,00  
Cumhuriyet 3.322 3.372 28,00  
Tam 3.306 3.389 28,48  
Yarım 1.598 1.639 13,78  
Çeyrek 801 820 6,89  
Gümüş.Ons 25,83 25,86 -0,11  
Gümüş Gr. 7,27 7,28 -0,04  
B. Petrol 74,70 74,70 -0,20  
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