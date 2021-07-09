***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
09.07.2021 13:56
***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Kupon Oranı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.01.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 2.049.623.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 09.07.2021
Vade (Gün Sayısı) 385
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 9,50
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSAKYB72146
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 06.02.2020
Satışa Başlanma Tarihi 19.06.2020
Vade Başlangıç Tarihi 19.06.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 75.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 11
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 24.07.2020 23.07.2020 24.07.2020 1,2581 Evet
2 28.08.2020 27.08.2020 28.08.2020 1,1756 Evet
3 02.10.2020 01.10.2020 02.10.2020 1,1766 Evet
4 06.11.2020 05.11.2020 06.11.2020 1,1881 Evet
5 11.12.2020 10.12.2020 11.12.2020 1,3933 Evet
6 15.01.2021 14.01.2021 15.01.2021 1,4479 Evet
7 19.02.2021 18.02.2021 19.02.2021 1,4834 Evet
8 26.03.2021 25.03.2021 26.03.2021 1,5448 Evet
9 30.04.2021 29.04.2021 30.04.2021 1,6004 Evet
10 04.06.2021 03.06.2021 04.06.2021 1,6388 Evet
11 09.07.2021 08.07.2021 09.07.2021 1,7289 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 09.07.2021 08.07.2021 09.07.2021 Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/949966
BIST