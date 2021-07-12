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***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

12.07.2021 16:39



***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Halka Arz Edilen Finansman Bonosu Satış Sonuçları Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.05.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 3.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 500.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 10.12.2021
Vade (Gün Sayısı) 162
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 19,50
Satış Şekli Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKYBA2111
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 25.06.2021
Satışa Başlanma Tarihi 01.07.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 12.07.2021
Vade Başlangıç Tarihi 01.07.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 500.000.000
İhraç Fiyatı 0,92035
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 10.12.2021
Kayıt Tarihi 09.12.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 10.12.2021

Ek Açıklamalar
Bankamızca ihraç ve halka arz edilen 162 gün vadeli 500.000.000.-TL nominal değerli finansman bonosu satış sonuçlarına ilişkin açıklamalarımız ekte yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 AKTİF YATIRIM BANKASI A.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950313


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Tam 3.284 3.367 -34,25  
Yarım 1.587 1.629 -16,57  
Çeyrek 796 814 -8,28  
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Gümüş Gr. 7,28 7,28 0,02  
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