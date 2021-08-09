***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
09.08.2021 13:09
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.05.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 3.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 500.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 21.01.2022
Vade (Gün Sayısı) 175
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 19,5
Satış Şekli Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKYB12214
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 29.07.2021
Satışa Başlanma Tarihi 30.07.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 09.08.2021
Vade Başlangıç Tarihi 30.07.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 500.000.000
İhraç Fiyatı 0,9145
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 21.02.2022
Kayıt Tarihi 18.02.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 21.02.2022
Ek Açıklamalar
Bankamızca ihraç ve halka arz edilen 175 gün vadeli 500.000.000.-TL nominal değerli finansman bonosu satış sonuçlarına ilişkin açıklamalarımız ekte yer almaktadır. Saygılarımızla,
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Satış Sonuçları KAP Bildirim 4.pdf
14:291.440
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 5,12
|Açılış
|: 1.437
|
|Önceki Kapanış
|: 1.435
|
1.443
En Düşük
1.437
14:298,6534
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0378
|Açılış
|: 8,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6090
|
8,6705
En Düşük
8,6105
14:2910,1841
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0294
|Açılış
|: 10,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1200
|
10,2133
En Düşük
10,1261
14:29485,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -3,24
|Açılış
|: 485,29
|
|Önceki Kapanış
|: 488,53
|
489,68
En Düşük
459,30
BIST En Aktif Hisseler14:29
|GENIL
|14,30
|572.709.733
|% 10,00
|
|SANKO
|11,35
|17.318.419
|% 9,98
|
|RODRG
|16,22
|8.399.563
|% 9,97
|
|EMNIS
|22,54
|247.209
|% 9,95
|
|TGSAS
|14,06
|6.126.048
|% 9,93
|
|EDIP
|3,99
|1.878.492
|% -9,93
|
|ISGSY
|9,77
|41.335.512
|% -8,95
|
|FADE
|11,28
|72.032.480
|% -7,54
|
|DAGHL
|15,81
|24.142.455
|% -7,27
|
|UZERB
|35,30
|128.447
|% -7,11
|
|SISE
|8,27
|895.693.860
|% 3,37
|
|GARAN
|9,26
|610.587.941
|% 0,33
|
|GENIL
|14,30
|572.709.733
|% 10,00
|
|KRDMD
|8,05
|505.780.841
|% 0,63
|
|ZRGYO
|1,59
|399.712.592
|% 0,00
|
|ZRGYO
|1,59
|399.712.592
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,48
|313.358.790
|% 0,40
|
|SISE
|8,27
|895.693.860
|% 3,37
|
|GARAN
|9,26
|610.587.941
|% 0,33
|
|KRDMD
|8,05
|505.780.841
|% 0,63
|
|14:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6506
|8,6534
|% 0,44
|
|Euro
|10,1771
|10,1841
|% 0,29
|
|Sterlin
|11,9682
|12,0282
|% 0,44
|
|Frank
|9,3968
|9,4534
|% 0,20
|
|Riyal
|2,2981
|2,3097
|% 0,33
|
|14:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.745
|1.745
|-18,13
|
|Altın Gr.
|485
|485
|-3,47
|
|Cumhuriyet
|3.218
|3.268
|-25,00
|
|Tam
|3.202
|3.283
|-26,37
|
|Yarım
|1.548
|1.588
|-12,76
|
|Çeyrek
|776
|794
|-6,38
|
|Gümüş.Ons
|23,95
|23,99
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|6,64
|6,65
|-0,10
|
|B. Petrol
|67,75
|67,75
|-2,95
|
Seans Raporu
14:29
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