***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Sermaye Piyasası Aracının Satışının TamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 28.07.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 2.800.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Özel Sektör TahviliVadesi 29.08.2023Vade (Gün Sayısı) 728Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 18,25Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSAKYB82327Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 19.08.2021Satışa Başlanma Tarihi 31.08.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 14.09.2021Vade Başlangıç Tarihi 31.08.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 200.000.000İhraç Fiyatı 0,73314Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 29.08.2023Kayıt Tarihi 28.08.2023 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 29.08.2023http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963760BIST