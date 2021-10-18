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***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

18.10.2021 18:26



***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Sermaye Piyasası Aracının Satışının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.05.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 3.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 05.11.2021
Vade (Gün Sayısı) 98
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 19,20
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKYBK2127
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 03.06.2021
Satışa Başlanma Tarihi 30.07.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 18.10.2021
Vade Başlangıç Tarihi 30.07.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000
İhraç Fiyatı 0,95098
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 05.11.2021
Kayıt Tarihi 04.11.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 05.11.2021





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971284


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FRIGO 21,34 23.296.177 % 10,00  
KSTUR 265,10 650.025 % 10,00  
PRKAB 17,20 128.824.108 % 9,97  
TLMAN 31,32 49.898.842 % 9,97  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 9,3132 9,3202 % 0,64  
Euro 10,8240 10,8316 % 0,79  
Sterlin 12,7527 12,8167 % 0,46  
Frank 10,0552 10,1157 % 0,61  
Riyal 2,4769 2,4893 % 0,62  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.765 1.766 -2,01  
Altın Gr. 529 529 2,55  
Cumhuriyet 3.500 3.554 34,00  
Tam 3.485 3.572 35,20  
Yarım 1.684 1.728 17,03  
Çeyrek 845 864 8,51  
Gümüş.Ons 23,23 23,27 -0,07  
Gümüş Gr. 6,96 6,96 0,02  
B. Petrol 84,37 84,37 -0,47  
Seans Raporu 18:05
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