***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
22.10.2021 16:28
***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Halka Arz Edilen Finansman Bonosu Satış Sonuçları Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 28.07.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 2.800.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Biİhraç Belgesi Onay Tarihi 12.10.2021
Satışa Başlanma Tarihi 13.10.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 22.10.2021
Vade Başlangıç Tarihi 13.10.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 300.000.000
İhraç Fiyatı 0,91651
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 06.04.2022
Kayıt Tarihi 05.04.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 06.04.2022
Ek Açıklamalar
Bankamızca ihraç ve halka arz edilen 175 gün vadeli 300.000.000.-TL nominal değerli finansman bonosu satış sonuçlarına ilişkin açıklamalarımız ekte yer almaktadır. Saygılarımızla,
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Satış Sonuçları KAP Bildirim 4.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971989
BIST
16:261.472
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 16,96
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.473
En Düşük
1.454
16:269,5968
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,0967
|Açılış
|: 9,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4250
|
9,6637
En Düşük
9,4804
16:2611,1802
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,1004
|Açılış
|: 11,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9650
|
11,2597
En Düşük
11,0404
16:26556,81
En Yüksek
|Değişim
|: 2,13%
|| 11,59
|Açılış
|: 556,81
|
|Önceki Kapanış
|: 545,22
|
558,03
En Düşük
544,56
BIST En Aktif Hisseler16:26
|DOBUR
|41,14
|8.802.435
|% 10,00
|
|COSMO
|11,68
|1.250.531
|% 9,98
|
|YEOTK
|65,65
|48.253.985
|% 9,97
|
|ERBOS
|94,35
|87.728.605
|% 9,97
|
|AKFGY
|5,70
|22.243.979
|% 9,83
|
|MERIT
|23,92
|33.071.594
|% -9,33
|
|FADE
|7,98
|220.328.866
|% -7,21
|
|KSTUR
|246,50
|270.880
|% -6,27
|
|CASA
|114,10
|139.929
|% -6,17
|
|GLCVY
|14,09
|537.879.364
|% -6,13
|
|GARAN
|9,04
|1.654.841.915
|% 0,56
|
|THYAO
|14,09
|900.218.153
|% 0,86
|
|SISE
|8,53
|869.574.397
|% 2,03
|
|TUPRS
|139,50
|851.740.671
|% 2,35
|
|KRDMD
|7,50
|773.296.127
|% 3,45
|
|YKBNK
|2,54
|525.389.212
|% 2,01
|
|GARAN
|9,04
|1.654.841.915
|% 0,56
|
|EKGYO
|1,96
|260.447.268
|% 1,03
|
|KRDMD
|7,50
|773.296.127
|% 3,45
|
|SISE
|8,53
|869.574.397
|% 2,03
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5936
|9,5968
|% 1,02
|
|Euro
|11,1715
|11,1802
|% 0,91
|
|Sterlin
|13,1822
|13,2483
|% 0,79
|
|Frank
|10,4301
|10,4930
|% 1,11
|
|Riyal
|2,5498
|2,5625
|% 0,85
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|22,70
|
|Altın Gr.
|557
|557
|11,59
|
|Cumhuriyet
|3.669
|3.725
|101,00
|
|Tam
|3.651
|3.743
|102,81
|
|Yarım
|1.765
|1.811
|49,73
|
|Çeyrek
|885
|905
|24,87
|
|Gümüş.Ons
|24,55
|24,58
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|7,53
|7,54
|0,15
|
|B. Petrol
|85,33
|85,33
|0,72
|
Seans Raporu
16:26
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16:40TSPOR
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16:37XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 14, 72 artarak (% 1.15 ) 1, 296
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Tavandan işlem gören hisse senedleri : YEOTK, COSMO, DOBUR, AKFGY, ERBOS
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