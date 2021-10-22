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***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

22.10.2021 16:28



***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Halka Arz Edilen Finansman Bonosu Satış Sonuçları Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 28.07.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 2.800.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Biİhraç Belgesi Onay Tarihi 12.10.2021
Satışa Başlanma Tarihi 13.10.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 22.10.2021
Vade Başlangıç Tarihi 13.10.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 300.000.000
İhraç Fiyatı 0,91651
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 06.04.2022
Kayıt Tarihi 05.04.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 06.04.2022

Ek Açıklamalar
Bankamızca ihraç ve halka arz edilen 175 gün vadeli 300.000.000.-TL nominal değerli finansman bonosu satış sonuçlarına ilişkin açıklamalarımız ekte yer almaktadır. Saygılarımızla,
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Satış Sonuçları KAP Bildirim 4.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971989


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DOBUR 41,14 8.802.435 % 10,00  
COSMO 11,68 1.250.531 % 9,98  
YEOTK 65,65 48.253.985 % 9,97  
ERBOS 94,35 87.728.605 % 9,97  
AKFGY 5,70 22.243.979 % 9,83  
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Euro 11,1715 11,1802 % 0,91  
Sterlin 13,1822 13,2483 % 0,79  
Frank 10,4301 10,4930 % 1,11  
Riyal 2,5498 2,5625 % 0,85  
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Altın Ons 1.806 1.806 22,70  
Altın Gr. 557 557 11,59  
Cumhuriyet 3.669 3.725 101,00  
Tam 3.651 3.743 102,81  
Yarım 1.765 1.811 49,73  
Çeyrek 885 905 24,87  
Gümüş.Ons 24,55 24,58 0,40  
Gümüş Gr. 7,53 7,54 0,15  
B. Petrol 85,33 85,33 0,72  
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