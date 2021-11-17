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***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

17.11.2021 19:14
***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Sermaye Piyasası Aracının Satışının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 28.07.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 2.800.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 11.05.2022
Vade (Gün Sayısı) 175
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKYB52210
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 19.08.2021
Satışa Başlanma Tarihi 17.11.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 17.11.2021
Vade Başlangıç Tarihi 17.11.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 5

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 22.12.2021 21.12.2021 22.12.2021
2 26.01.2022 25.01.2022 26.01.2022
3 02.03.2022 01.03.2022 02.03.2022
4 06.04.2022 05.04.2022 06.04.2022
5 11.05.2022 10.05.2022 11.05.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978384


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PRKAB 40,70 288.672.688 % 10,00  
DOBUR 149,60 43.307.106 % 10,00  
TSPOR 7,71 874.406.200 % 9,99  
KARYE 13,13 28.030.052 % 9,97  
TETMT 173,20 2.688.893 % 9,97  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 10,6086 10,6163 % 2,90  
Euro 12,0044 12,0138 % 2,85  
Sterlin 14,2447 14,3161 % 3,18  
Frank 11,3643 11,4328 % 2,94  
Riyal 2,8202 2,8344 % 2,85  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.865 1.865 14,43  
Altın Gr. 635 635 21,22  
Cumhuriyet 4.210 4.273 140,00  
Tam 4.189 4.296 142,84  
Yarım 2.025 2.078 69,09  
Çeyrek 1.015 1.039 34,55  
Gümüş.Ons 25,09 25,12 0,29  
Gümüş Gr. 8,53 8,54 0,31  
B. Petrol 81,43 81,43 -1,00  
Seans Raporu 18:05
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