***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Halka Arz Edilen Finansman Bonosu Satış Sonuçları HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 28.07.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 2.800.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 500.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 08.03.2022Vade (Gün Sayısı) 123Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 18Satış Şekli Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFAKYB32220Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 02.11.2021Satışa Başlanma Tarihi 05.11.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 22.11.2021Vade Başlangıç Tarihi 02.11.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 500.000.000İhraç Fiyatı 0,94281Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 08.03.2022Kayıt Tarihi 07.03.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 08.03.2022Döviz Cinsi TRYEk AçıklamalarBankamızca ihraç ve halka arz edilen 123 gün vadeli 500.000.000.-TL nominal değerli finansman bonosu satış sonuçlarına ilişkin açıklamalarımız ekte yer almaktadır. SaygılarımızlaEklenen DökümanlarEK: 1 Satış Sonuçları KAP Bildirim 5.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978966BIST