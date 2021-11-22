***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
22.11.2021 15:44
***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Halka Arz Edilen Finansman Bonosu Satış Sonuçları Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 28.07.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 2.800.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 500.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 08.03.2022
Vade (Gün Sayısı) 123
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 18
Satış Şekli Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKYB32220
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 02.11.2021
Satışa Başlanma Tarihi 05.11.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 22.11.2021
Vade Başlangıç Tarihi 02.11.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 500.000.000
İhraç Fiyatı 0,94281
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 08.03.2022
Kayıt Tarihi 07.03.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 08.03.2022
Döviz Cinsi TRY
Ek Açıklamalar
Bankamızca ihraç ve halka arz edilen 123 gün vadeli 500.000.000.-TL nominal değerli finansman bonosu satış sonuçlarına ilişkin açıklamalarımız ekte yer almaktadır. Saygılarımızla
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Satış Sonuçları KAP Bildirim 5.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978966
BIST