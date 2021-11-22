***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
22.11.2021 18:12
***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Sermaye Piyasası Aracının Satışının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 28.07.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 2.800.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 18.05.2022
Vade (Gün Sayısı) 181
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKYB52228
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 19.08.2021
Satışa Başlanma Tarihi 18.11.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 22.11.2021
Vade Başlangıç Tarihi 18.11.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000
İhraç Fiyatı 0,92649
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 18.05.2022
Kayıt Tarihi 17.05.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 18.05.2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979010
BIST
17:591.755
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 17,60
|Açılış
|: 1.751
|
|Önceki Kapanış
|: 1.737
|
1.759
En Düşük
1.741
17:5911,2426
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0090
|Açılış
|: 11,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1500
|
11,2851
En Düşük
10,9592
17:5912,6487
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0590
|Açılış
|: 12,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5700
|
12,7080
En Düşük
12,3613
17:59657,01
En Yüksek
|Değişim
|: -1,68%
|| -11,24
|Açılış
|: 657,01
|
|Önceki Kapanış
|: 668,25
|
666,50
En Düşük
650,34
BIST En Aktif Hisseler17:59
|EDATA
|11,00
|39.294.820
|% 10,00
|
|DITAS
|27,72
|39.663.234
|% 10,00
|
|KENT
|172,70
|1.397.330
|% 10,00
|
|FENER
|33,02
|247.783.218
|% 9,99
|
|KONYA
|947,80
|158.947.084
|% 9,99
|
|IDEAS
|40,14
|27.464.785
|% -10,00
|
|BASGZ
|12,57
|488.803.322
|% -9,96
|
|MERCN
|11,12
|97.105.400
|% -9,96
|
|SEYKM
|16,24
|25.916.611
|% -8,97
|
|TGSAS
|17,60
|41.025.502
|% -6,13
|
|THYAO
|17,61
|2.526.129.653
|% 3,04
|
|GARAN
|11,94
|1.701.068.892
|% -0,91
|
|SISE
|11,22
|1.484.525.265
|% -0,27
|
|KRDMD
|8,29
|1.233.693.009
|% 1,34
|
|TSPOR
|9,11
|934.820.468
|% 6,18
|
|ODAS
|1,65
|505.835.136
|% 3,12
|
|YKBNK
|3,54
|901.298.936
|% -0,28
|
|KRDMD
|8,29
|1.233.693.009
|% 1,34
|
|THYAO
|17,61
|2.526.129.653
|% 3,04
|
|GARAN
|11,94
|1.701.068.892
|% -0,91
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,2217
|11,2496
|% -0,02
|
|Euro
|12,6229
|12,6552
|% -0,41
|
|Sterlin
|15,0148
|15,0901
|% -0,43
|
|Frank
|12,0213
|12,0938
|% -0,39
|
|Riyal
|2,9831
|2,9980
|% -0,25
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.817
|-30,56
|
|Altın Gr.
|660
|660
|-8,50
|
|Cumhuriyet
|4.353
|4.419
|-33,00
|
|Tam
|4.335
|4.446
|-26,06
|
|Yarım
|2.095
|2.151
|-12,61
|
|Çeyrek
|1.051
|1.075
|-6,30
|
|Gümüş.Ons
|24,50
|24,54
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|8,88
|8,89
|-0,01
|
|B. Petrol
|79,03
|79,03
|0,14
|
Seans Raporu
17:59
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17:59TETMT
Yüzde 9.98 oranında artışla 230.40 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 517 adet işlem
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17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAL, KOZAA, TCELL
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 93 artarak (% 0.77 ) 1, 554
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ATATP, KENT, BMSCH, DOBUR, FENER, KONYA, GESAN, DITAS, GSDHO, SRVGY
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17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : IDEAS, MERCN, BASGZ