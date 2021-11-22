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***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

22.11.2021 18:12
***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Sermaye Piyasası Aracının Satışının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 28.07.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 2.800.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 18.05.2022
Vade (Gün Sayısı) 181
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKYB52228
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 19.08.2021
Satışa Başlanma Tarihi 18.11.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 22.11.2021
Vade Başlangıç Tarihi 18.11.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000
İhraç Fiyatı 0,92649
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 18.05.2022
Kayıt Tarihi 17.05.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 18.05.2022





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979010


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EDATA 11,00 39.294.820 % 10,00  
DITAS 27,72 39.663.234 % 10,00  
KENT 172,70 1.397.330 % 10,00  
FENER 33,02 247.783.218 % 9,99  
KONYA 947,80 158.947.084 % 9,99  
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Dolar 11,2217 11,2496 % -0,02  
Euro 12,6229 12,6552 % -0,41  
Sterlin 15,0148 15,0901 % -0,43  
Frank 12,0213 12,0938 % -0,39  
Riyal 2,9831 2,9980 % -0,25  
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17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.816 1.817 -30,56  
Altın Gr. 660 660 -8,50  
Cumhuriyet 4.353 4.419 -33,00  
Tam 4.335 4.446 -26,06  
Yarım 2.095 2.151 -12,61  
Çeyrek 1.051 1.075 -6,30  
Gümüş.Ons 24,50 24,54 -0,06  
Gümüş Gr. 8,88 8,89 -0,01  
B. Petrol 79,03 79,03 0,14  
Seans Raporu 17:59
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